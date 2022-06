Stand: 22.06.2022 09:04 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Polizeischüler erleidet Schuss in den Arm

Schreck bei einer Schussübung auf dem Gelände der Wagrien-Kaserne in Putlos (Kreis Ostholstein). Wie Lübecker und Kieler Nachrichten berichten, ist dort am vergangenen Donnerstag ein Eutiner Polizeischüler angeschossen worden. Ermittelt wird laut Staatsanwaltschaft gegen einen Ausbilder. Er soll dem jungen Mann während des Trainings in den Oberarm geschossen haben. Der Polizeischüler musste im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck operiert werden und befindet noch immer in ärztlicher Behandlung. Wie es zu Arm-Schuss kommen konnte, muss nun ermittelt werden. Dabei wird laut Zeitungen auch auf Fahrlässigkeit geprüft. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

Fünft Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in Eutin

Für die Bürgermeisterwahl in Eutin (Kreis Ostholstein) werden die Kandidaten nach und nach vorgestellt. Insgesamt sind es fünf, so viele wie noch nie in der Kreisstadt. Am Abend hatte sich jetzt auch die CDU für einen Bewerber entschieden: Die Christdemokraten wählten Sascha Claasen mit knapp 78 Prozent. Damit setzte sich der Polizeibeamte parteiintern gegen Michael Kasch durch. Von der CDU heißt es, Claasen kenne die Eutiner Strukturen von der Pike auf und habe gute Erfolgsaussichten. Die rechnen sich auch die anderen Kandidaten aus. Das sind bisher die parteilosen Christoph Müller, Daniel Hettwich und Peter Hausberg sowie der Grüne Sven Radestock. Die Bürgermeisterwahl soll im Oktober stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

Unbekannte versuchen Verkaufsautomat zu knacken

Unbekannte haben kurz vor dem Wochenende versucht in Lübeck den Verkaufsautomaten einer Fleischerei aufzubrechen. Der Automat ist frei zugänglich und steht neben einem Gehweg in der Brandenbaumer Landstraße. Laut Polizei mussten die Täter, die es auf das Bargeld im Automaten abgesehen hatten, aber ohne Beute fliehen. Es gelang ihnen nicht die Gerätschaft zu knacken. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Brandenbaumer Landstraße Verdächtiges beobachtet haben. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen steigen weiter leicht an

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 847 (Stand 22.06.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 697 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 578.

