Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Erste Ermittlungsergebnisse nach Großbrand in Flensburg

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Harrisleer Straße in Flensburg mit zwei Toten gibt es nun weitere Ermittlungsergebnisse. Demnach brach das Feuer in einer Vier-Zimmer-Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses aus. Zu dieser Zeit befand sich die Familie - fünf Kinder zwischen 18 Monaten und neun Jahren sowie die Eltern - in der Wohnung. Sie konnten sich durch ein Fenster zum Hinterhof über ein Vordach retten. Zu den genauen Umständen zur Brandursache können abschließend noch keine Aussagen getroffen werden. Eine Brandlegung von außen wird weiterhin ausgeschlossen. Die Brandermittlungen führen das Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg und Brandermittler des Landeskriminalamtes durch. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 11:00 Uhr

Streik bei Vestas in Husum

Beim Windanlagenhersteller Vestas in Husum (Kreis Nordfriesland) und an anderen Standorten streiken laut IG Metall von Dienstag an erneut Mitarbeiter. Weiterhin existiert dort kein Tarifvertrag. Vor allem Servicekräfte legen nun die Arbeit nieder. Der Streik begann im November, Mitte März hatte sich das Unternehmen erstmals zu Gesprächen bereit erklärt. Laut Gewerkschaft fehlt aber bis jetzt ein konkretes Angebot. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 08:30 Uhr

Hakenkreuz-Schmierereien in Ladelund

In Ladelund (Kreis Nordfriesland) wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag Schaukästen, Fahrzeuge, eine Bushaltestelle, Fensterscheiben, Briefkästen und Haustüren mit schwarzer Farbe beschmiert. Zu erkennen sind unter anderem Hakenkreuze, Peniszeichnungen sowie die Zahlenkombination 1-8-7, die laut Polizei als Drohung gewertet werden kann. Sie steht im kalifornischen Gesetzbuch für Mord. Die Ermittler suchen nun Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 08:30 Uhr

Stellwerk-Störung: Verspätung auf Bahnstrecke Hamburg-Sylt

Mit einem speziellen Problem hatte am Dienstagfrüh die Deutsche Bahn auf der Strecke Hamburg-Sylt zu kämpfen. Wegen einer Störung in einem Stellwerk waren die Bahnübergänge zwischen Heide (Kreis Dithmarschen) und Husum (Kreis Nordfriesland) nicht automatisch gesichert. Die Lokführer mussten nach Angaben der Deutschen Bahn vor jedem einzelnen Bahnübergang halten und mit einem Schlüssel den Übergang dann sichern. Die Deutsche Bahn gibt aktuell Verspätungen von 25 Minuten aus - Sylt-Pendler berichten sogar von 45 Minuten. Seit 8 Uhr soll die Störung behoben sein, teilt die Deutsche Bahn mit. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 08:30 Uhr

Brennende Autos in Flensburg

Bei einem Carportbrand in Flensburg-Adelby sind am Montagabend laut Polizei zwei Autos in Flammen aufgegangen und mindestens drei weitere beschädigt worden. Wegen des starken Rauchs hatte es eine offizielle Warnmeldung gegeben. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein anderes Gebäude verhindern. In dem Bereich waren auch Mülltonnen abgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 08:30 Uhr

Initiatoren sammeln Unterschriften gegen Änderungen im Kommunalrecht

Die Initiatoren des Flensburger Klimabegehrens sammeln wieder Unterschriften. Diesmal soll die Landesregierung dazu gebracht werden, ein Gesetz zu revidieren, das Bürgerbegehren erschwert. Für diese sind künftig ein Drittel mehr Unterschriften nötig. Zudem werden Bürgerbegehren zur Bauleitplanung unmöglich, wenn Ratsbeschlüsse mit einer zwei Drittel-Mehrheit gefasst wurden. Mehr als 30 Organisationen unter Federführung des Vereins "Mehr Demokratie" beteiligen sich an der Unterschriftensammlung. SSW und FDP haben angekündigt, vor dem Landesverfassungsgericht gegen das Gesetz zu klagen. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 08:30 Uhr

