Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Campingplätze in SH bereiten sich auf Sommersaison vor

Die Campingplätze im Land rüsten sich für einen starken Andrang in den kommenden Wochen und Monaten. Wer für die verlängerten Wochenenden im Mai oder für die Sommerferien buchen möchte, sollte es bald tun, heißt es bei der heimischen Campingwirtschaft. "Über den Mai sind wir an den Wochenenden recht gut gebucht, Himmelfahrt und Pfingsten erwarten wir, dass der Platz voll ausgelastet ist, aber noch sind Plätze verfügbar", sagt zum Beispiel Petra Zwingmann vom Ostseecamp Glücksburg-Holnis. Laut Zwingmann bleibt der Trend zum Camping beziehungsweise steige die Nachfrage noch. Nach Angaben der Campingwirtschaft gibt es in Schleswig-Holstein 290 Campingplätze mit 60.000 Stellplätzen, darin sind die für Dauergäste bereits eingeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt trennt sich von Trainer Machulla

Trainer Maik Machulla muss bei der SG Flensburg-Handewitt gehen: Der Handball Bundesligist reagiert damit auf die sportliche Krise mit drei vergebenen Titelchancen in nur acht Tagen. Der 46-jährige Machulla hatte die Flensburger seit 2017 trainiert. Maik Machullas bisheriger Assistent Mark Bult leitet nun übergangsweise das Training. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:30 Uhr

