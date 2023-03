Stand: 14.03.2023 10:35 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Bagger beschädigt Gasleitung auf Sylt

In Tinnum auf Sylt ist am Morgen Gas aus einer Leitung ausgetreten. Nach Angaben der Feuerwehr hat ein Bagger bei Bauarbeiten an einer Doppelhaushälfte die Leitung beschädigt. Aus diesem Grund musste der Bereich für kurze Zeit evakuiert werden. Das Gasleck ist mittlerweile abgedichtet. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 11:00 Uhr

Sylt: Bauausschuss entscheidet über Beherbergungskonzept

Am Montag hat der Bauausschuss der Gemeinde Sylt den Grundstein für ein Verbot des Baus von Ferienwohnungen gelegt. Der Ausschuss sprach eine Empfehlung für ein sogenanntes Beherbergungskonzepts aus. Dieses sieht vor, künftig keine neuen Ferienwohnungen mehr zu genehmigen und Dauerwohnraum festzuschreiben. Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter müssen der Empfehlung noch zustimmen, die Sitzung findet am Donnerstag statt. Das Berherbergungskonzept steht momentan aber nur in der Gemeinde Sylt zur Debatte, nicht in Hörnum, Wenningstedt-Braderup, Kampen und List. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 08:30 Uhr

Erstmals Tarifgespräche bei Vestas

Nach 73 Streiktagen hat es zwischen dem Windanlagenbauer Vestas und der Gewerkschaft IG Metall am Montag erstmals Gespräche gegeben. Die Gewerkschaft kämpft seit November für einen Tarifvertrag für die rund 1.700 Vestas-Beschäftigen, davon arbeiten etwa 200 in Husum (Kreis Nordfriesland). Martin Bitter von der IG Metall sprach von einem guten Anfang der Gespräche. "Die haben in einer ruhigen und sehr konstruktiven Manier stattgefunden", sagte er. Die Verhandlungen werden am Freitag fortgesetzt. Die Geschäftsführung von Vestas war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.03.2023 | 11:00 Uhr