Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Stand: 07.11.2022 09:04 Uhr

Sylt: Diskussion um Beiträge für Straßenausbau

Wer ein Haus oder eine Wohnung besitzt, den kann eine Gemeinde ungefragt mit mehreren Tausend Euro zur Kasse bitten, weil die Straße ausgebaut wird. Diese Straßenausbaubeiträge will eine Initiative auf Sylt abschaffen, die bereits rund 800 Unterschriften gesammelt hat. Am Freitag ist zu einer Diskussion eingeladen worden, Vertreter der kommunalen Parteien waren ebenfalls vor Ort. Bis auf die SPD seien alle gekommen, 130 Bürger hörten zu, berichtet Initiator Sönke Andersen. Er argumentiert, die weitaus meisten Gemeinden in Schleswig-Holstein erheben derzeit keine Straßenausbaubeiträge. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 08:30 Uhr

Bahnhofswald-Verfahren in Flensburg beginnt

Hausfriedensbruch - dies ist der Vorwurf in zwei Strafverfahren, die das Amtsgericht Flensburg am Montagvormittag verhandelt. Dabei geht es um die Besetzung eines Gehölzes am Flensburger Bahnhof im Herbst und Winter vor zwei Jahren. Investoren wollen dort ein Hotel bauen. Ein Sicherheitsdienst und die Polizei hatten die Fläche nach gut vier Monaten geräumt. Mehrere Bäume wurden dabei gefällt. Inzwischen hat die Umweltorganisation BUND gerichtlich einen vorläufigen Baustopp erwirkt, um Naturschutzbelange zu klären. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

