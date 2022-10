Stand: 27.10.2022 09:08 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Brennender Stall in Sieverstedt

In der Gemeinde Sieverstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) steht seit etwa 10 Uhr ein Stallgebäude komplett in Flammen. Nach ersten Informationen der Rettungsleitstelle Nord ist dort Stroh eingelagert. Vier Feuerwehren bekämpfen den Brand. Menschen sind demnach nicht in Gefahr. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 11:00 Uhr

Keine Vertragskündigungen bei Nord-Stadtwerke

Die Nord-Stadtwerke aus Großenwiehe (Kreis Schleswig-Flensburg) planen vorerst keine ihrer Strom- und Gasverträge zu kündigen. Das hat das Unternehmen auf NDR-Anfrage mitgeteilt. Dafür soll es aber drastische Preissteigerungen geben. Das bundesweit aktive Unternehmen ist eine Tochterfirma der Stadtwerke Rendsburg. Geschäftsführer Thomas Gaude teilte mit, dass der Strompreis für Kunden ohne Preisgarantie auf mehr als 80 Cent pro Kilowattstunde gestiegen sei - das ist mehr als doppelt so viel wie vor der Krise. Der Gaspreis liegt demnach bei 25 Cent, das ist etwa viermal so hoch wie das Preisniveau zuvor. Die Zahl der Kunden habe sich sogar von 10.000 auf 6.000 reduziert. Sollte sich die Situation auf dem Energiemarkt weiter entspannen würde das Unternehmen, laut Geschäftsführer Gaude, 2023 aber wieder günstigere Preise anbieten. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 08:30 Uhr

WLAN auf Inseln und Halligen

Auf den nordfriesischen Inseln und Halligen soll es bald kostenfreies Internet geben. Dieser Plan rückt sechs Jahre nach den Start einer ersten Machbarkeitsstudie jetzt ein Stück näher. Das Land hat zugesagt, das Pilotprojekt mit gut einer halben Million Euro zu fördern, berichtet die Insel- und Halligkonferenz. Geplant sind so genannte WLAN-Hotspots an touristisch frequentierten Orten. Ziel ist ein möglichst einfach gestalteter Zugang ohne wiederholte Registrierung. Die ersten Ausschreibungen sollen für die Insel Sylt erfolgen. Bis Mitte 2024 könnten dann alle 13 beteiligten Gemeinden auf den Inseln und Halligen versorgt sein. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 08:30 Uhr

Urabstimmung über Streik bei Windanlagenhersteller Vestas

Die Gewerkschaft IG Metall will am Donnerstag das Ergebnis der Urabstimmung zu einem unbefristeten Streik beim Windanlagenhersteller Vestas bekannt geben. Laut Gewerkschaft hat das Unternehmen sämtliche Gespräche über einen Tarifvertrag abgeblockt. Vestas gilt als weltweit größter Hersteller von Windanlagen und beschäftigt nach eigenen Angaben 2.500 Mitarbeiter in Deutschland - im Norden an den Standorten Husum, Lübeck-Travemünde und Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 08:00 Uhr

