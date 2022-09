Stand: 20.09.2022 09:37 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Mehrere Brände in Flensburg über Nacht

In der Nacht auf Dienstag hat es in einem Haus in der Apenrader Straße in Flensburg gebrannt. Dort stand ein Kinderwagen im Treppenhaus in Flammen. 15 Bewohner mussten zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden. Zuvor hatte in der Mozartstraße in Flensburg-Engelsby ebenfalls ein Kinderwagen im Hausflur gebrannt. Dort gab es keine Verletzten. Ein weiterer Wohnungsbrand ereignete sich in der Nacht in Schleswig. In allen drei Fällen sind die Brandursachen noch unklar. In den letzten Monaten gab es wiederholt Brände in Flensburg. Seit Mitte Juli wurden 17 Autos angezündet. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 08:30 Uhr

Heinold informiert sich über den Fortschritt der Polizeirevier-Sanierung in Westerland

Gut 18 Millionen Euro wird voraussichtlich die Sanierung des historischen Polizeireviers in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) kosten. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat sich jetzt über den Baufortschritt informiert. Die Wärmeversorgung des Reviers wird von Gas auf Wärmepumpe, Erdwärme und Solarthermie umgestellt. Hinzu kommt eine Photovoltaikanlage. Mitte 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 08:30 Uhr

Einbruch beim Zoll am Flensburger Harniskai

Am Wochenende haben Unbekannte am Flensburger Harniskai ein von der Zollbehörde sichergestelltes Nahrungsergänzungsmittel entwendet. Vor dessen Verzehr warnt jetzt der Zoll: Es sei gesundheitsgefährdend, enthalte nicht zugelassene Arzneimittel und könne Herzprobleme verursachen. Die kleinen, länglichen Verpackungen ähneln einer Kaffeepulverportion und tragen die Aufschrift "Miracle Honey". | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 08:30 Uhr

Sylt: kein Antennen-TV von 10 bis 13 Uhr

Auf Sylt (Kreis Nordfriesland) wird am Dienstag die Antennenanlage am Sendemast in Westerland repariert. Dadurch fällt unter anderem das digitale Antennenfernsehen DVB-T2 von etwa 10 bis 13 Uhr aus. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.09.2022 | 08:30 Uhr