Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Pferdeklappe in Norderbrarup wieder geöffnet

In der Pferdeklappe in Norderbrarup im Kreis Schleswig-Flensburg können Pferde abgegeben werden, um die sich ihre Besitzer nicht mehr kümmern können - oder die sie sich nicht mehr leisten können. Idealerweise werden die Pferde von der Klappe an ein neues Zuhause vermittelt. In der letzten Zeit kamen aber so viele Tiere, dass Inhaberin Petra Teegen die Aufnahme stoppen musste. Von morgen an kann die Klappe aber vorerst wieder Pferde aufnehmen. Teegen sagte: "Von den 50 Pferden, die vor 14 Tagen noch hier waren, konnten wir inzwischen 14 abgeben. Ich bin super erfreut darüber." Jedoch würde der Ansturm auf die Klappe ab Herbst wieder steigen: "Wie immer im September, Oktober, November, Dezember. Dann gibt es kein Land mehr, die Ställe sind zu teuer geworden, das Futter ist zu teuer geworden", so Teegen weiter. Wer einem Pferd ein neues Zuhause geben möchte, kann sich direkt mit der Pferdeklappe in Norderbrarup in Verbindung setzen. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

Großeinsatz wegen Feuer in Kampen auf Sylt

In Kampen auf Sylt ist in der Nacht zu Mittwoch im Brunnenweg ein Reetdachhaus komplett niedergebrannt. Selbst im acht Kilometer entfernten Dorf Keitum gab es eine starke Rauchentwicklung, berichtet eine Anwohnerin. Die neun Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach Angaben der Polizei rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Eine Person wird vorsorglich im Krankenhaus betreut. Die Feuerwehr war mehrere Stunden damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Zwei Feuerwehrleute wurden während des Einsatzes leicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar, der Schaden dürfte nach Angaben der Polizei aber im unteren Millionenbereich liegen. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 10.08.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 485,1. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 446,5 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 424,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 377,9. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

