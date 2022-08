Stand: 08.08.2022 10:05 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Ostsee-Man-Triathlon in Glücksburg: Maja Betz schnellste Frau

Der 20. Ostsee-Man-Triathlon ist nach Angaben der Veranstalter gut verlaufen. Insgesamt waren 1.500 Sportler in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) dabei. Nach 4 Kilometern Schwimmen, 180 Km Radfahren und 42 Km Marathon kamen 210 Teilnehmer im Bereich der Einzelwertung nach maximal 15 Stunden ins Ziel. Eine Neuerung war dieses Jahr die neu geplante Fahrradstrecke, die auf positive Resonanz stieß. Bei den Männern gewann Simon Huckestein aus Hessen in 8:25 Stunden, bei den Frauen Maja Betz aus der Rhön mit 9:32 Stunden. Die schnellste Staffel stellte der Borener SV aus dem Amt Süderbrarup (8:17 Stunden). | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 08:30 Uhr

Krieg gegen die Ukraine: Demonstration In Flensburg

Insgesamt 120 Menschen haben am Wochenende laut Polizei für den Frieden in der Ukraine demonstriert. Organisiert wurde die Veranstaltung am Sonnabend auf dem Flensburger Südermarkt von mehreren Geflüchteten aus der Ukraine. Es gab keine Zwischenfälle. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.08.2022 | 08:30 Uhr