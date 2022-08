Stand: 05.08.2022 09:12 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Voraussichtlich weiterhin keine Zuschüsse zur Schülerbeförderung

Mit dem neuen Schuljahr gibt es im Kreis Schleswig-Flensburg voraussichtlich keine Zuschüsse für die Schülerbeförderung ab Klasse 11. Die CDU hatte dies im Frühjahr gefordert, der SSW auch für dänische Schulen. Nach dem Ende der Schulpflicht, bis zur 10. Klasse, müssen sich die Jugendlichen somit weiterhin reguläre Monatstickets kaufen. Diese können bei längeren Strecken zur Schule jedoch mehrere Hundert Euro kosten. Ein Gesamtkonzept sei in der Region im Gespräch. Dies gilt auch für den Kreis Nordfriesland. Dort hat der Kreistag die Verwaltung mit einem Mobilitätskonzept beauftragt. Ähnlich wie bei dem Semesterticket sollen mehrere Gruppen vergünstigte Angebote erhalten, frühestens allerdings ab 2023.| NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 08:30 Uhr

Ostsee-Man-Triathlon in Glücksburg beginnt

Heute beginnt mit der Startnummernausgabe und einer Pasta-Party der Ostsee-Man-Trithlon. Die Veranstaltung feiert in diesem Jahr das 20. Jubiläum und läuft das ganze Wochenende. In der Langdistanz mit 300 Einzelstartern, mit 4 Kilometer Schwimmen, 180 Km Radfahren und gut 42 Km Laufen. Des Weiteren gibt es einen Wettbewerb mit der halben Ostsee-Man-Distanz. Am Sonnabend startet bereits der Nachwuchswettbewerb OstseeKids. Am Sonntag sind im Zuge der Veranstaltung zahlreiche Straßen gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2022 08:30 Uhr

Zunehmender Personalmangel bei Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst

Durch den Personalmangel kommt es immer häufiger zu einem Ausfall von Schichten beim privaten Rettungsdienst Falck. Das führt zu einer Kettenreaktion, wie Carsten Herzog, Leiter der Berufsfeuerwehr erklärt: "Dann bleibt schlichtweg ein Auto unbesetzt. Das führt auch dazu, dass planbare Transporte - also nicht die Notfallrettung - länger warten müssen." In Flensburg zögen sie dann bei einem Notfall Kräfte vom Löschzug ab. Wenn dann der nächste Einsatz auf dem Löschzug kommt, fahre der unterbesetzt raus, so Herzog. Trotz dieser Probleme ist dem Leiter der Feuerwehr noch kein Fall bekannt, in dem deshalb nicht rechtzeitig gelöscht werden konnte. Die Berufsfeuerwehr hat, trotz einer seit sechs Jahren laufenden Ausbildungsoffensive, zu wenig Bewerber. Zu den Gründen für die fehlenden Bewerber sagte Herzog: "Wir merken, dass für junge Bewerber Freizeit eine große Rolle spielt." Dies vertrage sich nicht mit den Arbeitszeiten, mit Bereitschaftsdiensten und Überstunden. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 04.08.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 586,1. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 393,5 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 401,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 377,0. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

