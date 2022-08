Stand: 04.08.2022 11:01 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Mutmaßlicher Dieb floh in Flensburg auf Stand-Up-Paddleboard

Gerade beim aktuellen Wetter sind Stand-Up-Paddelboards, kurz SUP sehr beliebt. Auch bei der Challenge des NDR Festivals in Flensburg waren sie ein maßgeblicher Bestandteil. Die Wasserschutzpolizei Flensburg verfolgte heute Nacht einen mutmaßlichen Dieb, welcher ein SUP als Fluchtfahrzeug nutzte. Gegen 2.30 Uhr riefen Zeugen die Polizei als sie beim Flensburger Ruderclub eine verdächtigte Person beobachteten. Als die Polizei eintraf, flüchtete der Mann auf dem SUP und versteckte sich zwischen zwei ankernden Booten. Die Polizei stellte den 42-jährigen, schleppte das SUP ans Ufer und stellte eine gestohlene Campingausrüstung sicher. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 12:00 Uhr

Husumer Entenrennen will 20.000 Euro sammeln

Die Organisatoren des Husumer Entenrennens möchten auf den Hafentagen das Spendengeld für ein Jugendhilfeprojekt sammeln. Dabei geht es um Jugendliche der Pestalozzischule und der Ferdinand-Tönnies-Schule, die im regulären Unterricht nicht klarkommen und deshalb in drei gesonderten Gruppe wieder an das Lernen herangeführt werden. Das sinnbildliche Rettungsboot trägt den Namen UNO 3.0. Förderzentrum, Schulen, Schulamt, Diakonisches Werk, sowie Jugend- und Eingliederungshilfe wirken daran mit. Mit dem Geld sollen die Räumlichkeiten besser ausgestattet werden. Die 5000 Gummienten starten am Sonntag um 13 Uhr 30 auf den Husumer Hafentagen. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

German Polo Masters haben in Keitum begonnen

In Keitum auf Sylt haben die German Polo Masters begonnen. Bei dieser Sportart versuchen Reiter auf einem Pferd den Ball mit langen Holzschlägern, ähnlich wie beim Hockey, ins gegnerische Tor zu spielen. Die sechs gemischten Teams mit jeweils vier Spielern kommen aus Deutschland, Argentinien, der Schweiz und Brasilien. Die Veranstalter empfehlen, Sonnen- und Regenschutz und ein Fernglas mitzubringen. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 04.08.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 581,7. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 410,2 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 411,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 380,0. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2022 08:30 Uhr

