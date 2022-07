Stand: 19.07.2022 09:26 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Wasserrohrbruch in Klixbüll

Nach einem Wasserrohrbruch zwischen Klixbüll (Kreis Nordfriesland) und Tinningstedt (beide Kreis Nordfriesland) haben einige Haushalte nach Angaben des Beschaffungsverbands Drei Harden derzeit kein Wasser oder nur geringen Druck. Der Schaden soll im Laufe des Vormittags behoben werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

B5-Ausbau schreitet voran

Der Ausbau der B5 schreitet nach Verzögerungen jetzt im Bereich Husum-Süd (Kreis Nordfriesland) voran. Das teilt der Landesbetrieb für Straßenbau mit. Aktuell bereiten die Firmen den Brückenbau vor. Vom 1. August bis Mitte September laufen dann die Straßenbauarbeiten. Eine Vollsperrung ist allerdings nur an zwei Tagen vorgesehen. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

Neue Folge "grænzenlos"

In der neuen Folge des deutsch-dänischen Online-Magazins "grænzenlos" von NDR Schleswig-Holstein und TV Syd erkunden die Moderatoren Anders Køpke Christensen und Simone Mischke einen Teil des rund 54 Kilometer langen Marschwegs. Unter anderem sind sie auf dem Tonderner Marsch unterwegs und geben einen Einblick in die unglaubliche Vielfalt an Vogelarten, die an der Wiedau-Schleuse von einem Aussichtsturm aus zu beobachten ist. Außerdem besuchen sie das Museumsdorf Mögeltondern und sprechen mit einer deutsch-dänischen Band. Das deutsch-dänisches Magazin "graenzenlos" können Sie hier Online abrufen oder auch heute Abend um 20 Uhr im dänischen Fernsehen auf TV Syd sehen. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 18.7.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 689,3. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 806,7 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 534,7. Die landesweite Inzidenz liegt bei 643,6. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.07.2022 | 08:30 Uhr