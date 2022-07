Stand: 12.07.2022 09:55 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Schleswiger Archäologie und Zentralmuseum Main gehen zusammen

Das Schleswiger Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA) und das Römisch-Germanische Zentralmuseum Main gehen zusammen und werden ein Leibniz-Zentrum für Archäologie. Der Standort Schleswig bleibt dabei mit seinen 40 Mitarbeitenden erhalten. Der Gründer und leitende Direktor des ZBSA, Claus von Carnap-Bornheim sagte, die Fusion sei ein Highlight in seiner wirtschaftlichen Laufbahn: "Nationale Fördermittel und das neu entstehende Netzwerk bedeutender Wissenschaftler bringt die Wikinger-Forschung einen entscheidenden Schritt nach vorn." Die Fusion der beiden Standorte ist für den 1. Januar 2024 geplant. Ab dann könne man nun mit einem deutlich weiteren Blick die Geschichte und Entwicklung der Wikinger erforschen, so Carnap-Bornheim. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

Christophorus-Skulptur wird enthüllt

Am Vormittag wird an der Hafenkante in Flensburg eine 3,5 Meter hohe Christophorus-Skulptur enthüllt. Geschaffen wurde die Skulptur vom Prenzlauer Bildhauer Claus Lindner. Die Idee stammt vom Flensburger Künstler Ruprecht Leiß, der damit dem Schutzpatron der Reisenden und Seefahrer ein Denkmal in Flensburg setzen möchte: "Von der ersten Idee bis zur Umsetzung und Aufstellung sind viereinhalb Jahre vergangen. Das hört sich viel an, aber für ein Projekt dieser Größenordnung ist das eine angemessene Zeit. Wir freuen uns, dass wir das machen konnten und das wir jetzt endlich die Fertigstellung der Öffentlichkeit präsentieren können." | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 11.7.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 821,0. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 919,0 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 660,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 737,3.| NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

