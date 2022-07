Stand: 11.07.2022 09:45 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Betrunkener rammt Streifenwagen - Polizisten verletzt

In Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg) hat am Wochenende ein betrunkener Autofahrer einen Streifenwagen gerammt und dabei zwei Polizisten verletzt. Die Beamten mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sie wollten den Mann wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer anhalten, der 53-Jährige konnte nach Polizeiangaben jedoch nicht rechtzeitig bremsen. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 08:30 Uhr

Dampf-Rundum: Veranstalter zufrieden

Nach der dreijährigen coronabedingten Pause hat Flensburg am Wochenende wieder das Dampf-Rundum gefeiert. Frank Petry vom Veranstalter "Historischen Hafen Flensburg" ist zufrieden, die Fahrten mit dem legendären Salondampfer "Alexandra" seien ständig ausgebucht gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 08:30 Uhr

Pferdetransport nach Dänemark wieder möglich

Der kleine Grenzverkehr mit Pferden nach Dänemark wird erleichtert. Dänemark und Deutschland haben ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Damit ist die Reise mit Pferden aus Schleswig-Holstein in bestimmte Gebiete Dänemarks wieder möglich. Voraussetzung: Die Tiere müssen beim zuständigen Veterinäramt gelistet sein. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region

