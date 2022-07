Stand: 06.07.2022 12:01 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Suchaktion nach vermisstem Schwimmer eingestellt

Die Suche nach einem vermissten Schwimmer in der Flensburger Förde ist nach Angaben der Polizei ergebnislos abgebrochen worden. Ein Segler hatte heute Morgen die Polizei verständigt. Er hatte gestern einen Mann zwischen Ostseebad und Wassersleben baden sehen und stellte heute früh fest, dass die Kleidung des Schwimmers noch am Strand lag. An der Suchaktion waren unter anderen die deutsche und dänische Wasserschutzpolizei, das THW, Taucher und ein Hubschrauber beteiligt. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 12:00 Uhr

Rettungsmedaille für Süderbraruper

Fred Strahl-Kruse aus Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) erhält heute die Rettungsmedaille am Bande. Er hatte bei einem Brand im vergangenen Jahr zusammen mit zwei Bundeswehrsoldaten zwei Frauen aus einem brennenden Reetdachhaus gerettet. Die Rettungsmedaille überreicht Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach Angaben der Landesregierung heute Nachmittag in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:30 Uhr

Coronazahlen für die Region

Mit 1.106 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Flensburg am höchsten. Im St. Franziskus-Hospital werden 19 Patienten wegen einer COVID-19-Infektion behandelt - davon ein Mensch auf der Intensivstation, ein Patient wird beatmet. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 998. In der Schleswiger Helios-Klinik werden sechs Patienten behandelt, ein Patient auf der Intensivstation. In Nordfriesland liegt der Wert bei 873. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:30 Uhr

Begegnungsort für Geflüchtete auf Sylt

In Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) hat die "Ankerstube" eröffnet. Seit dem 1. Juli bekommen Geflüchtete dort Unterstützung - zum Beispiel kostenlose Baby- und Kinderkleidung, außerdem hilft eine Dolmetscherin beim Ausfüllen von Anträgen. Betrieben wird die "Ankerstube" von ehrenamtlich Helfenden. Das Projekt wird unter anderem vom Verein "Gesucht Gefunden Sylt" unterstützt. Den Raum dafür hat der Eigentümer der Gemeinde Sylt zunächst bis zum Jahresende kostenlos zur Verfügung gestellt, sagt die Ehrenamtskoordinatorin Ulrike Körbs. Das Angebot werde gut angenommen. Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch Sylter und Touristen kämen vorbei. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 08:30 Uhr

Polizei Husum sucht 16-jähriges Mädchen

Die Polizei Husum (Kreis Nordfriesland) bittet bei der Suche nach der 16-jährigen Ann-Kathrin H. um Hilfe. Die Schülerin hat am 24. Juni ihre Wohneinrichtung auf Nordstrand verlassen. Aktuell gibt es keine Hinweise darauf, wo das Mädchen sein könnte. Es besteht nach Polizeiangaben die Möglichkeit, dass sie in Begleitung eines jugendlichen Bekannten ist. Ann-Kathrin H. ist circa 1,60 Meter groß und trägt Zöpfe. Sie hat eine auffallende Zahnlücke, ein Nasenpiercing und Sommersprossen. Ann-Kathrin war zuletzt mit einer hellen Hose, einem schwarzen Oberteil und weißen Turnschuhen bekleidet. Wer die 16-Jährige gesehen hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei Husum. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2022 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.07.2022 | 12:00 Uhr