Stand: 30.06.2022 09:21 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Passagierfähre "Honfleur" fast fertig gebaut

Die in Flensburg vom Stapel gelaufene Passagierfähre "Honfleur" ist jetzt weitgehend fertiggestellt. Der Bau war an der Flensburger Schiffbau Gesellschaft infolge der Insolvenz vor zwei Jahren abgebrochen worden. Der französische Auftraggeber hatte die Bestellung storniert. Die Werft Fosen Yard bei Trondheim in Norwegen führte die Arbeiten dann fort - im Auftrag des norwegischen Eigentümers Siem. Ein Sprecher der Werft teilte nun mit, die Fähre sei zertifiziert, also technisch abgenommen. Seit einem Monat liegt die "Honfleur" im polnischen Hafen von Gdingen. Einige Restarbeiten stehen noch an. Ein Käufer für das Schiff sei aber noch nicht gefunden, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

Staffellauf der Flensburger Schulen

Heute findet der 15. Staffellauf der Flensburger Schulen im Flensburger Stadion statt. Die Besonderheit: Sowohl die deutschen als auch die dänischen Schulen machen mit, staatliche ebenso wie private. Rund 30 Schulen mit etwa 1.500 Läufern und Läuferinnen sind dabei. Der Staffellauf war zwei Jahre lang aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 29.6.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 1.229,2. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 929,8 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 925,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1032,8. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:30 Uhr

