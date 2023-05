Stand: 08.05.2023 09:14 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Digitale Woche in Kiel gestartet

In Kiel hat am Sonntag die Digitale Woche begonnen. Noch bis Sonnabend dreht sich das Zukunftsfestival wieder um digitale Themen. Der Schwerpunkt ist in diesem Jahr die Künstliche Intelligenz. Dazu gibt es zahlreiche Workshops, Vorträge und Diskussionen. Am Ende betrifft das Thema alle, sagt Leiterin Kathrin Reinicke: "Wir werden uns damit auseinandersetzen, welche Auswirkung die zunehmende Anwendung Künstlicher Intelligenzen in unserem Arbeitsalltag und in der Medizin haben. Außerdem werden wir uns mit unserer Social-Media-Kommunikation auseinandersetzen." An der Digitalen Woche Kiel kann jeder teilnehmen. Es gibt auch spezielle Angebote für Schülerinnen und Schüler sowie für Studierende. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 08:30 Uhr

Kiel: Berufungsprozess startet

Am Landgericht Kiel startet heute ein Berufungsprozess gegen einen Mann aus Norderstedt (Kreis Segeberg). Nach der Hochwasser-Katastrophe im rheinland-pfälzischen Ahrtal in 2021 hatte er staatliche Soforthilfen für Flutopfer beantragt - über insgesamt 28.000 Euro. Weil den Behörden Ungereimtheiten auffielen, wurde ihm kein Geld ausgezahlt. Der Mann wurde angeklagt und im Dezember vergangenen Jahres vom Amtsgericht Norderstedt zu einer Gefängnis-Strafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Der Täter ist bereits mehrfach wegen Betruges, Unterschlagung und Geldwäsche verurteilt. In erster Instanz hatte der Mann bereits gestanden. Die Verteidigung hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 08:30 Uhr

THW Kiel bleibt Tabellenführer in der Handball-Bundesliga

In der Handball-Bundesliga hat Spitzenreiter THW Kiel weiter Punkte im Meisterschaftsrennen gesammelt. Die Kieler besiegten TSV Hannover-Burgdorf mit 33:23 (19:14). Beste Werfer vom THW waren Niclas Ekberg und Sander Sagosen mit je sieben Toren. In der Kieler Arena waren über 10.000 Fans. Schon am Mittwoch geht es für den THW Kiel in der Handball Champions League weiter. Dann haben sie den französischen Meister Paris-Saint-German zu Gast. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 08:30 Uhr

