Stand: 30.03.2023 12:24 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Verkehrsminister Madsen besucht Holtenauer Hochbrücken

Die durch eine Havarie beschädigten Hochbrücken in Kiel-Holtenau werden aktuell repariert. Am Vormittag hat sich Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ein Bild von den Arbeiten gemacht. Momentan finden dort noch umfangreiche Vorbereitungen statt. Die Firma Adolf Cornels aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) soll die Brücken wieder in Ordnung bringen. Der Bauleiter betonte, dass nicht alle Arbeiten von außen zu sehen sein werden. So werden zum Beispiel aktuell Hilfseisen und Verstärkungen eingebaut, bevor die zerbeulten Bauteile ausgebaut werden können. Inzwischen ist die bleihaltige Beschichtung im Inneren des Hohlkastens abgetragen worden. Desweiteren wird ein bewegliches Hängerüst montiert. Dies ermöglicht es, dass Schiffe weiterhin die Brücke passieren können. Bis zur Kieler Woche im Juni sollen die Arbeiten an der Olympiabrücke abgeschlossen sein. Während der Kieler Woche sollen beide Brücken nutzbar sein, danach wird die Reparatur an der westlichen Prinz-Heinrich-Brücke fortgeführt. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 16:30 Uhr

Tourismusbranche trifft sich in Büdelsdorf

In Büdelsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde trifft sich am Donnerstag die Tourismusbranche, um über Nachhaltigkeit zu sprechen. Das Tourismus-Cluster Schleswig-Holstein hat zu dem Treffen eingeladen. Laut den Organisatoren dreht sich alles um die Fragen, wie Ressourcen geschont werden können und wie der Tourismus besser auf Rückschläge reagieren kann. Auch Start-Ups sind bei dem Austausch dabei und geben Einblicke in neue Trends. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 08:30 Uhr

THW gewinnt in der Handball Champions-League

Der THW Kiel steht im Viertelfinale der Handball Champions-League. Die Kieler verloren zwar mit 31:32 gegen Dinamo Bukarest das Achtelfinal-Rückspiel. Da die Kieler das Hinspiel jedoch deutlich gewannen, ziehen sie in die nächste Runde ein. Dort wartet auf den deutschen Rekordmeister dann Paris St. Germain. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.03.2023 | 16:30 Uhr