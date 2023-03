Stand: 27.03.2023 09:52 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Bundesweiter Warnstreik auch mit Auswirkungen in der Region um Kiel

Durch den Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft ver.di und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) aufgerufen haben, kommt es heute zu einigen Einschränkungen. Unter anderem sollen im Nah-, Regional- und Fernverkehr noch bis Mitternacht keine Züge fahren. Auch nicht direkt bestreikte Betriebe wie erixx bekommen das wohl im Laufe des Tages zu spüren. Grund sind die streikenden Mitarbeiter in Stellwerken. Auch der Nord-Ostsee-Kanal ist betroffen, denn auch im Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt sind die Mitarbeiter zum Warnstreik aufgerufen. Nicht bestreikt wird unter anderem der Busverkehr in Kiel, nach Angaben einer Sprecherin läuft der Betrieb der Kieler Verkehrsgesellschaft heute nach Plan. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2023 08:30 Uhr

Bombenentschärfung in Kiel verläuft reibungslos

Am Sonntag ist eine im Kieler Werftpark gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Nach Angaben der Polizei benötigten die Experten etwa 30 Minuten, um die Weltkriegsbombe unschädlich zu machen. Verzögerungen hatte es jedoch bei der Evakuierung des Sicherheitsbereichs gegeben. Die Entschärfung musste mehrfach verschoben werden, da sich immer wieder Menschen in der Gefahrenzone aufhielten. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2023 08:30 Uhr

Eckernförde: Abbrucharbeiten der Seelustbrücke beginnen

In Eckernförde beginnen heute die Abbrucharbeiten an der Seelustbrücke. Nach Angaben der Stadtverwaltung muss dafür ein etwa 20 Meter breiter Strandabschnitt gesperrt werden. Strandspaziergänger können die Baustelle jedoch am Randbereich der Baustelle passieren. Der Abriss der Brücke soll bis Ostern abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2023 08:30 Uhr

