Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Stand: 06.03.2023 08:48 Uhr

Prozessbeginn: Mann auf offener Straße erschossen

Mit fünf Schüssen wurde vor knapp neun Monaten ein 31-Jähriger im Kieler Stadtteil Gaarden getötet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord vor. Heute beginnt der Prozess am Landgericht Kiel. Neun weitere Verhandlungstage sind geplant. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 08:30 Uhr

Neumünster: Polizeieinsatz gegen Rechte Szene

Polizei ermittelt weiter nach Einsatz am Wochenende bei einem Rechtsrock-Konzert in Neumünster. In der Nacht zum Sonntag hatte ein Großaufgebot der Polizei das Konzert verhindert. In einer Gartenkolonie hatten sich knapp 400 Menschen versammelt. Ein Viertel davon verschanzte sich im Vereinsheim und warf mit Stühlen, Bierdosen und einem Feuerlöscher. Zwei Polizisten wurden verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 08:30 Uhr

Plön: Brücke über B76 wird erneuert

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein erneuert in Plön die beschädigte B76-Brücke. Sie führt über die Bahngleise und die Straße "Am Alten Güterbahnhof". Die Gesamtkosten von etwas mehr als zwei Millionen Euro trägt der Bund. Bis voraussichtlich Ende November sind der Fuß- und Radweg unterhalb der Brücke und auch die anliegende Straße voll gesperrt. Es gibt Umleitungen. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 08:30 Uhr

Imland-Klinik: Menschenkette protestiert in Eckernförde gegen Schließung

Am Sonntagmittag hat es eine große Protestaktion in Eckernförde gegeben: Nach Angaben der Veranstalter versammelten sich mehr als 2.000 Menschen, um gegen die geplante Schließung der Imland-Klinik zu demonstrieren. Sie stellten sich in einer Kette um die Klinikgebäude auf. Organisiert wurde die Aktion vom Arbeitskreis Imland und dem Wirtschaftskreis Eckernförde. Sie fordern den Erhalt des Standortes Eckernförde mit einer Grund- und Regelversorgung einschließlich der Zentralen Notaufnahme. In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach Proteste gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 08:30 Uhr

Handball: Heimpartien bei THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt

Im Kampf um die Meisterschaft hat der THW Kiel am Sonntag einen herben Rückschlag erlitten. Die "Zebras" unterlagen am Sonntag in ihrer eigenen Arena dem SC DHfK Leipzig mit 31:34 (11:16). "Es ist einfach zu sagen: Der Gegner war besser. Insgesamt war es kein guter Auftritt von uns", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi dem NDR. "Dabei war die Konstellation vor dem Spiel bekanntlich so, dass wir mit einem Sieg nach Minuspunkten Tabellenführer hätten sein können. Das haben wir verpasst." | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 05:30 Uhr

