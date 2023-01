Stand: 25.01.2023 09:56 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kieler erheben Vorwürfe gegen Wohnungsunternehmen LEG

Mieter in Kiel-Gaarden werfen dem Wohnungsunternehmen LEG vor, Mängel an Wohnungen systematisch nicht zu beheben. Rund 60 Mieter haben sich darum nun zu einem Verein zusammengeschlossen. Sie beschuldigen die LEG, unter anderem Schimmel in den Wohnungen zu ignorieren. Die Mieterin Sabrina Demin beschreibt eine Unterhaltung mit LEG wie folgt: "Da haben die zu mir gesagt, ich soll in die Apotheke gehen, puren Alkohol holen, das darüber wischen, also wegmachen damit, und dann überstreichen." Das Umziehen sei für die Mieter keine Option, da sie in günstigen Sozialwohnungen wohnen. Eine neue, für sie bezahlbare Wohnung zu finden, sei momentan völlig unmöglich, meinen sie. Die LEG gibt auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein an, von den meisten Schäden und Problemen zu wissen. Weil Material und Fachkräfte fehlen, könnten sie die aber noch nicht beheben. "Wir nehmen das Thema ernst und gehen diesem umfassend nach", heißt es wörtlich. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30 Uhr

Bewerbungsstart für Seniorenprojekte in der Stadt Kiel

Die Stadt Kiel fördert Projekte für Senioren. Im Fokus steht die Arbeit mit mehreren Generationen und Teilhabe von Menschen mit Demenz. Insgesamt sind 40.000 Euro im Fördertopf. Jedes Projekt soll mit bis zu 2.500 Euro gefördert werden. Wer eine Projektidee hat, kann sich von jetzt an bis zum 30. April bei der Stadt bewerben. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30 Uhr

Kielerin beim Ocean Race dabei

Am Mittwoch startet auf den Kapverden die zweite Etappe des Ocean Race. Zum ersten Mal bei der Weltumseglung mit dabei: Susann Beucke aus Strande. Für sie geht nach eigener Aussage ein Lebenstraum in Erfüllung. Sie steigt auf das Boot des aktuellen Spitzenreiters Kevin Escoffier. Auf der zweiten Etappe geht es von den Kapverden nach Kapstadt in Südafrika. Nach etwa zwei Wochen werden die ersten Teams im Ziel erwartet. Anfang Juni kommen die Hightech-Yachten auch an Kiel vorbei. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30 Uhr

