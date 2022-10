Stand: 19.10.2022 09:49 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Apotheken streiken ab Mittwochmittag

Auch im Kreis Plön, Neumünster, Kiel und Rendsburg-Eckernförde schließen viele Apotheken am Mittwoch bereits am Mittag um 12 Uhr. Darauf hat die Apothekerkammer hingewiesen. Es sei nicht klar, wie viele Apotheken am Streik teilnehmen. Hintergrund ist ein neues Gesetz, das am Mittwoch in Berlin beschlossen werden soll: Die Ampel will den sogenannten "Zwangsrabatt" erhöhen. Viele Apotheken fürchten finanzielle Einbußen. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:30 Uhr

Kiel: Sperrung der Levensauer Hochbrücke

Aufgrund der Vorbereitung für den Ersatzneubau der ersten Levensauer Hochbrücke werden nun Betriebswege gesperrt. Dies teilte das Wasserstraßen Neubauamt Nord-Ostsee-Kanal mit. Hintergrund sind unter anderem Vorbereitungen für die Fundamente der Ersatzbrücke. Außerdem werden laut Wasserstraßen Neubauamt auch im Bereich der Brücke Fender am Ufer eingebaut, sie dienen als Anfahrschutz bei Schiffshavarien. Die erste Levensauer Hochbrücke ist die älteste Brücke, die über den NOK führt, sie wurde 1894 gebaut. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:30 Uhr

Neumünster: Reitturnier in den Holstenhallen

In den Holstenhallen in Neumünster startet am Mittwoch das Reittunier Schleswig Holstein International. Damit beginnt das Event einen Tag früher als zunächst geplant. Nach Angaben der Organisatoren sind rund 480 Pferde angemeldet. Da es so viele Teilnehmer gibt, beginnen die ersten internationalen Springprüfungen bereits am Mittwoch um 14 Uhr. Zuvor müssen alle Pferde untersucht werden, aufgrund der jüngsten Fälle von Herpesinfektionen wird bei allen Tieren Fieber gemessen, bevor sie in die Stallungen dürfen. Neben den besten Springreitern aus Schleswig-Holstein sind auch Profis aus ganz Europa mit dabei. Am Samstag laden die Veranstalter zur Riders-Party im Foyer. Der Eintritt zum Turnier ist für das Publikum frei. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:30 Uhr

