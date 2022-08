Stand: 11.08.2022 09:50 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Rendsburgs neuer Stadtteil "Neuwerk-West" entsteht

In Rendsburg starten die Arbeiten für einen neuen Stadtteil jetzt auch ganz offiziell. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist am Donnerstagvormittag auf dem Gelände der ehemaligen Eiderkaserne der erste Spatenstich für den neuen Stadtteil "Neuwerk-West" geplant. In den kommenden Jahren sollen auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände unter anderem einige hundert Wohnungen entstehen. Die Eiderkaserne war im Zuge der Bundeswehrreform vor 14 Jahren geschlossen worden. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

Mutmaßliches Reichsbürger-Camp im Kreis Rendsburg-Eckernförde

In Owschlag im Kreis Rendsburg-Eckernförde läuft zur Zeit ein illegales, mutmaßliches Reichsbürger-Camp ab. Nach Angaben eines Kreissprechers wird das Areal demnächst geräumt. Momentan wird ein passender Termin abgestimmt. Dies findet zwischen dem Kreis, einer Abrissfirma und der Polizei statt. Konkret geht es um ein Feld in der Nähe des Heidteiches. Auf diesem stehen momentan mehrere Wohnwagen, ein Container und eine Gartenhütte. Da es sich um eine landwirtschaftliche Fläche handelt, gibt es keine Baugenehmigung, das Camp muss laut Kreis also verschwinden. Mehrere Fristen haben die Pächter verstreichen lassen. Die Bewohner werden der Reichsbürger-Szene zugeordnet. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

Ermittlungen in Kiel führen zu Durchsuchungen

Mehr als zwei Monate nach einer Messerstecherei im Kieler Rotlicht-Viertel ermittelt die Polizei gegen vier Tatverdächtige. Wie die Beamten mitteilten, haben Spezialkräfte die Wohnungen der Männer in Gaarden und Wellingdorf nach Beweismitteln durchsucht. Außerdem wurden zwei Männer wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft genommen. Anfang Juni waren mehrere maskierte Täter in eine Kneipe in der Flämischen Straße gekommen und griffen offenbar gezielt einen 27-Jährigen an, der am Tresen saß. Mittlerweile soll sich der Zustand des lebensgefährlich verletzten Mannes stabilisiert haben. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenz in der Region

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 377,9 (Stand 10.08.). Die zweitniedrigste Inzidenz hat Kiel mit 273,1. Neumünster (303,2) und die Kreise Plön (324,6) und Rendsburg-Eckernförde (376,0) liegen auch allesamt unter dem Landesdurchschnitt. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

