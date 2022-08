Stand: 03.08.2022 10:06 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Bahnprobleme im Regionalverkehr

Pendler von Kiel nach Hamburg brauchen wieder starke Nerven. Weil eine Oberleitung repariert werden musste, sind seit Dienstagabend zwischen Pinneberg und Hamburg viele Züge ausgefallen. Und auch zwischen Kiel und Lübeck läuft es auf der Schiene am Mittwochmorgen nicht so wie es soll. Die Strecken nach Neumünster und Hamburg sind laut NDR Schleswig-Holstein Reporter Sven Brosda am Mittwochmorgen zwar nur noch von Verspätungen betroffen. Zwischen Kiel und Lübeck komme es dagegen auch zu ersatzlosen Zugausfällen. Gleiches gilt weiterhin und vermutlich noch bis Mitte August auf der Strecke Kiel Hauptbahnhof nach Kiel Oppendorf. Gründe für die Probleme sind nach Angaben der Bahn ein Mangel und Ausfälle von Personal. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

Jahrmarkt-Rückkehr in Neumünster

Nach zwei Jahren Pause findet wieder ein Sommerjahrmarkt auf dem Großflecken in Neumünster statt. Von Freitag (5.8.) bis Sonntag werden laut Stadt fast 40 Schausteller für Unterhaltung sorgen. Von Autoscooter bis Dosenwerfen sind alle Klassiker dabei. Der Wochenmarkt muss deswegen am Wochenende umziehen: Am Freitag und Sonnabend wird er jeweils auf den Kleinflecken verlegt. Dort wiederum gilt dann absolutes Halteverbot für Fahrzeuge. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 2.8.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 316,9 in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 351,4 gemeldet. Kiel meldet einen Wert von 270,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 394.4. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

