Stand: 11.07.2022 09:16 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Toter in Kiel-Gaarden: Verdächtiger festgenommen

Der Mann, der Ende Juni im Kieler Stadtteil Gaarden einen 31-Jährigen erschossen haben soll, wurde gestern im Nordrhein-Westfälischen Gelsenkirchen festgenommen. Spezialeinheiten fassten den Mann nach intensiven Ermittlungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Zuvor war öffentlich nach dem 23-Jährigen gefahndet worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wird der Haftbefehl vollstreckt. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Axel Bieler wird der Beschuldigte in den kommenden Tagen nach Schleswig-Holstein gebracht, die U-Haft soll er in Neumünster verbringen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter, um das Motiv für die tödlichen Schüsse in Erfahrung zu bringen. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 09:30 Uhr

B203 und A7: Sperrungen im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Bis voraussichtlich Ende November wird die Brücke der B203 über die A7 bei Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) saniert. Dafür wird sie nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau heute und auch am Donnerstag in Richtung Rendsburg je drei Stunden voll gesperrt. Für Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger gibt es eine Umleitung. Die Autobahn unterhalb der Brücke wird erst am Mittwochabend in Richtung Süden von 19 bis 5 Uhr gesperrt. Und auch in Eckernförde wird gebaut. Hier ist von heute bis Freitag laut Landesbetrieb der Windebyer Weg auf Höhe der Hindenburgstraße voll gesperrt, weil ein neuer Wasseranschluss gebaut wird. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 08:30 Uhr

Gegen Personalmangel: Krankenhaus in Kiel nutzt Flex-System

Die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein haben stärker denn je mit Personalmangel zu kämpfen. Das Städtische Krankenhaus in Kiel bietet nun flexiblere Arbeitszeiten an - in der Hoffnung, so zusätzliches Personal zu bekommen. Anders als bei starren Schichtsystemen können die Pflegekräfte ihre Dienstzeiten jetzt selbst eintragen. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 19:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.07.2022 | 08:30 Uhr