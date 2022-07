Stand: 06.07.2022 17:11 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Polizeisuche in unterirdischer Militäranlage

In einem Waldgebiet in Mönkeberg (Kreis Plön) läuft seit gestern Abend eine Suchaktion beim alten Ölbunker. Zwei Jugendliche meldeten der Polizei laut Leitstelle, dass sie einen Hilferuf aus einem Erdloch gehört hätten. Das Erdloch ist demnach rund zehn Meter tief und Teil einer alten Militäranlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Dort gab es damals zwölf unterirdische Öltanks, die miteinander verbunden waren. Zum Teil sind die Verbindungswege und Leitungen eingestürzt und verfallen. Gefunden wurde bislang niemand - laut Polizei wird aber weitergesucht. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 06:00 Uhr

Auftakt des Bildungsprojekts „Klimasail“

Junge Menschen beschäftigen sich bei der "Klimasail" in den kommenden Wochen mit dem Thema Klima- und Meeresschutz. Zunächst diskutieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute in Kiel mit Experten aus Politik, Wissenschaft und Kirche, dazu starten rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf verschiedene Segeltörns auf der Ostsee. Unter anderem geht es nach Oslo in Norwegen, die Reise startet heute an der Kiellinie. Nach Angaben der Nordkirche sollen praktisches Wissen vermittelt und Handlungsoptionen erarbeitet werden. Die Nordkirche organisiert die Aktion. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:30 Uhr

Briefmarke mit Leuchtturm von Kiel-Friedrichsort erschienen

Der Leuchtturm von Kiel-Friedrichsort hat ab heute seine eigene Briefmarke. Wie das Bundesfinanzministerium meldet, ist die 60-Cent-Sondermarke ab sofort deutschlandweit in allen Postfilialen erhältlich. Die Marke mit dem markanten weiß-grünen Turm wurde von einem Berliner Designer gestaltet. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:30 Uhr

Touren in der Region auf Museumsschiff "Cap San Diego"

Im August fährt der Hamburger Traditionssegler "Cap San Diego" nach Angaben des Kiel-Marketing unter anderem über den Nord-Ostsee-Kanal und von Kiel-Holtenau zum Rendsburger Kreishafen. Interessierte können die Fahrten direkt beim Kiel-Marketing buchen. Die "Cap San Diego" gilt als größtes, fahrtüchtiges Museumsschiff der Welt. Seinen festen Liegeplatz hat es an den Landungsbrücken in Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenz in Plön und Rendsburg-Eckernförde am höchsten

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 6.7.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 1.519,0, in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 1.346,5 gemeldet, für Kiel 1.065,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 961,3. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:30 Uhr

