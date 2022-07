Stand: 04.07.2022 10:51 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kieler Lindenau-Werft soll verkauft werden

Die Kieler Lindenau-Werft soll verkauft werden. Schon seit längerer Zeit versucht der Eigentümer, German Naval Yards, das 70.000 Quadratmeter großes Areal im Stadtteil Friedrichsort zu veräußern. Gespräche mit einem Investor, der dort Wohnungen bauen wollte, sind laut einem Medienbericht ergebnislos beendet worden. Als vor Wochen die Verhandlungen über den Verkauf bekannt wurden, regte sich Widerstand auf kommunaler Ebene, da die Landeshauptstadt zu wenig Gewerbeflächen hat. Eine andere Nutzung der Fläche an der Kieler Förde hin zum Bauland, wie es der bisherige Interessent vorhatte, hätte allerdings den Beschluss der Ratsversammlung benötigt. Nun will der Eigentümer, German Naval Yards, auch mit anderen Interessenten über einen möglichen Kauf verhandeln. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 08:30 Uhr

Rendsburger Nahverkehr soll verbessert werden

Der öffentliche Nahverkehr in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) soll nach den Sommerferien verbessert werden - das hat der Regionalentwicklungsausschusses des Kreises beschlossen. Dabei geht es um neue Routenführungen durch die Stadt und dichtere Taktungen. Die bessere Anbindung von Borgstedt und eine neue Haltestelle direkt vor der Imland-Klinik - das sind die zentralen Verbesserungen im Rendsburger Stadtverkehr. Außerdem soll auch der ZOB umgebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 08:30 Uhr

Marine testet Laser in Eckernförde

Seit Tagen ankert in der Eckenförder Bucht die Fregatte "Sachsen". Die Deutsche Marine testet von Bord des Schiffes aus eine neue Waffentechnik - den Laser. Damit sollen künftig Drohnen und andere Flugkörper abgewehrt werden. Noch befindet sich das System aber in der Entwicklung. Von der "Sachsen" aus werden Ziele an der Messstelle Surendorf anvisiert, so sollen Leistung und Zielgenauigkeit des Lasers gemessen werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 08:30 Uhr

Mehr Sprottenflotte-Räder in Plön

Die Räder der Sprottenflotte bekommen Zuwachs in der Stadt Plön. An der Kreisverwaltung geht heute die bereits sechste Station des Fahrradverleihs in Betrieb. Nach Angaben der Kreisverwaltung kann damit nun klimafreundlich von der Behörde aus ins Stadtgebiet geradelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 08:30 Uhr

