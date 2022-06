Stand: 28.06.2022 09:14 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Zu wenig Rettungsschwimmer an Kiels Stränden

An den Stränden der Landeshauptstadt gibt es in dieser Saison zu wenig Rettungsschwimmer. Das haben die Stadt und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mitgeteilt. Während der Corona-Pandemie wurden keine Rettungsschwimmer ausgebildet, daher fehlt ein gesamter Jahrgang. Außerdem gebe es gerade krankheitsbedingt viele Ausfälle, sagte Jürgen Hoffmeister, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Kiel. Mittlerweile laufe die Ausbildung zwar wieder, aber für diesen Sommer sei man auf Unterstützung angewiesen. Die kommt von der Stadt: Vier Rettungsschwimmer, die beim Hörnbad angestellt sind, helfen bis Ende Juli an den Stränden aus. Bis dahin will das DRK genug eigene Rettungsschwimmer zusammenbekommen. Für das Hörnbad bedeutet das allerdings, dass es bis zum 4. Juli für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben muss. Nur Schwimmunterricht und Vereinssport finden statt. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

"SUP Clean Up": Wassersportler reinigen die Kieler Förde

Auf der Kieler Innenförde haben am Montagabend rund 15 Wassersportler am 1. "SUP Clean Up" teilgenommen. Von Stand-up-Paddle-Boards aus befreiten sie das Wasser und die Uferbereiche vom Müll der Kieler Woche. Mit dabei war der Extremsportler Michael Walther. Kiel-Marketing hat bereits angekündigt, dass die Aktion nach der nächsten Kieler Woche wiederholt werden soll. An Land haben am Montag den gesamten Tag über rund 180 Kräfte Straßen und Plätze vom angefallenen Müll befreit, teilte der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

Tag der offenen Tür an der Uni Kiel

An der technischen Fakultät der Uni Kiel informieren sich am Dienstag zahlreiche Schülerinnen und Schüler von Gymnasien aus der Region über Studiengänge wie Informatik oder Elektrotechnik. Die Jugendlichen können selbst Verfahren wie 3D-Druck, Sensorentechnik oder Nanotechnologie ausprobieren. Mit dem Aktionstag will die Universität nach eigenen Angaben auf ihr Studienangebot aufmerksam machen. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 27.6.) hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde die höchste Inzidenz in Schleswig-Holstein, sie liegt bei 1.311,7. Danach folgt die die Stadt Kiel mit einer Inzidenz von 1.293,6. Für den Kreis Plön wurde eine Inzidenz von 1.105,5 gemeldet, für die Stadt Neumünster 1.035,0. Die landesweite Inzidenz liegt bei 894,9. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

