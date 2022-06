Stand: 23.06.2022 09:13 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Landrat Schwemer kündigt Rücktritt an

Der Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Rolf-Oliver Schwemer (parteilos), hat offenbar seinen Rücktritt angekündigt. Wie mehrere Medien berichten, teilte der 57-Jährige den Mitarbeitern des Kreises gestern mit, dass er sich im Sommer 2024 aus der Politik zurückziehen wird. Einen konkreten Grund nannte er nicht - ein Wechsel an der Spitze werde der Kreisverwaltung gut tun, so Schwemer. Der Jurist ist seit 2008 Landrat im Kreis Rendsburg-Eckernförde, zum Zeitpunkt seines geplanten Abschiedes dann also 16 Jahre. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr

Kreis informiert über Solaranlagen

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat nach eigenen Angaben eine neue Anwendung im Internet freigeschaltet, die über Solaranlagen informiert. Das sogenannte Solardachkataster soll Hauseigentümern dabei helfen zu entscheiden, ob sich eine Photovoltaik-Anlage auf ihrem Haus lohnt. Nach Eingabe des Wohnortes erscheint ein Satellitenbild der gewünschten Straße, ein Farbschema zeigt dem Nutzer dann, wie geeignet das Haus für Photovoltaik ist. Nach Angaben der Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde ist dieses Angebot mit dem Namen "Mein Dach kann mehr" kostenlos - und das erste seiner Art in Schleswig-Holstein. Es soll den Einwohnern eine schnelle Orientierung geben, um sich anschließend gegebenenfalls weiter über eine Solaranlage auf dem eigenen Dach zu informieren. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr

Kieler Woche: Pfandbecher-System erhält Auszeichnung

Die Stadt Kiel erhält für ihr Mehrweg-Pfandbechersystem auf der Kieler Woche die Auszeichnung "Blauer Engel" des Bundesumweltministeriums. Nach Angaben aus dem Rathaus ist die offizielle Übergabe der Urkunde für morgen geplant. Dieses Umweltzeichen wird für Produkte und Dienstleistungen vergeben, die weniger umweltbelastend sind als konventionelle Varianten. Unterdessen starten heute vor Kiel-Schilksee die Olympia-Segler mit ihrem Programm. Gestern waren die Rennen wegen schlechter Windverhältnisse abgesagt worden. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr

Positive Zwischenbilanz bei Kieler Woche

Seit Sonnabend läuft in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt die Kieler Woche und das erstmals seit zwei Jahren wieder wie vor der Pandemie. Die Polizei zieht nach eigenen Angaben ein positives Fazit. Bisher verlaufe die Kieler Woche überwiegend friedlich, das Sicherheitskonzept der Polizei zusammen mit der Stadt Kiel sei aufgegangen, so Polizeisprecher Björn Gustke. Es gab bis Mittwochfrüh 68 Straftaten eher leichteren Ausmaßes, wie Körperverletzung, Schlägereien, hilflose Personen sowie Platzverweise. Auch Kieler-Woche-Chef Philipp Dornberger zeigt sich sehr zufrieden. Er finde diese Zufriedenheit auch in den Reaktionen der Menschen wieder. Und auch die Aussteller können auf eine gute bisherige Kieler Woche zurückblicken. Einer der verbleibenden Höhepunkte ist die Windjammerparade am kommenden Sonnabend, die erstmals seit sieben Jahren wieder von dem Segelschulschiff der Deutschen Marine angeführt wird, der "Gorch Fock". | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 16:30 Uhr

Corona-Update

Die Stadt Kiel meldet laut Landesmeldestelle (Stand 22.6.) einen Corona-Inzidenzwert von 976,5 die Stadt Neumünster 723,4. Die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde verzeichnen Werte von 872,0 beziehungsweise 1.028,2. Die Inzidenz im Land liegt bei 799.0. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.06.2022 | 08:30 Uhr