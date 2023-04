Stand: 17.04.2023 10:31 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Jugendliche werden nach Misshandlung einer 13-Jährigen befragt

Nach der Misshandlung einer 13-Jährigen im Februar in Heide (Kreis Dithmarschen) werden sechs Jugendliche von Ermittlern befragt. Gegen die vier Mädchen und zwei Jungen im Alter von 14 bis 17 Jahren werde wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow am Montag. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten an. Mehrere Jugendliche hatten das Mädchen am 21. Februar geschlagen und gedemütigt sowie Videos von der Tat verbreitet. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 12:00 Uhr

Bevölkerung von Heide begrüßt die geplante Batteriezellenfabrik

Die mögliche Ansiedlung der Batteriezellenfabrik durch das Unternehmen Northvolt wird von einem Großteil der Bevölkerung in und um Heide (Kreis Dithmarschen) begrüßt. Dies ergab eine repräsentative Umfrage durch die Fachhochschule Westküste. Danach waren von 600 Befragten durchschnittlich 79 Prozent für eine Ansiedlung. Nach Angaben der Fachhochschule Westküste zeigten sich lediglich 14 Prozent der Befragten unentschieden, acht Prozent waren dagegen. Auf die Frage, warum die Menschen in der Region für eine Ansiedlung sind, spielten in erster Linie die Themen Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wirtschaftswachstum in der Region eine entscheidende Rolle. Kritiker befürchten dagegen eine deutliche Belastung der Umwelt. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 08:30 Uhr

A23: Bauarbeiten zwischen Schafstedt und Albersdorf

Autofahrer müssen sich auf der A23 zwischen Schafstedt und Albersdorf (beide Kreis Dithmarschen) auf Behinderungen einstellen. Der Grund sind Bauarbeiten. Nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH sind auf einer Länge von etwa fünf Kilometer erhebliche Schäden an der Fahrbahndecke aufgetreten, die nun durch eine neue Deckschicht behoben werden sollen. Am Montag beginnen die Arbeiten an den Mittelstreifenüberfahrten, um den Verkehr auf die Fahrbahn Richtung Hamburg zu leiten. Diese Arbeiten sollen in zehn Tagen abgeschlossen sein. Danach ist die Anschlussstelle Schafstedt in Richtung Norden bis Ende Mai voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 08:30 Uhr

Meldorf: Weiterer Hilfskonvoi für Ukraine

Die Dithmarscher Hilfsorganisation "hoelp" startet erneut mit einem Hilfskonvoi für die Ukraine. Die Transporter starten von Meldorf aus mit Kinderbetten, Schlafsäcken und jeder Art von Bekleidung. Alles wird in Polen an die örtliche Partnerorganisation Filantrop übergeben. Diese organisiert dann den Weitertransport in die Ukraine, wo die Hilfsgüter an die Bevölkerung verteilt werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 08:30 Uhr

