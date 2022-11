Stand: 24.11.2022 09:45 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heide: Geplante Batteriefabrik heute Thema im Landtag

Die bei Heide geplante Batteriefabrik des schwedischen Unternehmens Northvolt ist am Donnerstagvormittag Thema im Landtag. CDU und Grüne haben einen gemeinsamen Antrag eingebracht. Der energiepolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Andreas Hein hat den Antrag mitgeschrieben und sagte, es müsse das Ziel sein, dass Northvolt erneuerbare Energien zu einem international wettbewerbsfähigen Preis beziehen könne. Die Landesregierung müsse sich daher beim Bund für eine Änderung der Netzentgelte einsetzen. Für das Projekt bei Heide fehlt nach wie vor eine endgültige Entscheidung. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 08:30 Uhr

Hohenlockstedt: Schleusen geöffnet - Lohmühlenteich leer gelaufen

Die Polizei in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) ermittelt nach einem ungewöhnlichen Fall von Vandalismus. Unbekannte hatten in den vergangenen Tagen am Lohmühlenteich die Schleusen geöffnet und so dafür gesorgt, dass der fünf Hektar große Teich komplett leer läuft. Zahlreiche Fische verendeten. Angler hatten am Mittwoch die Polizei alarmiert. Die Feuerwehr hatte daraufhin damit begonnen, den Teich möglichst schnell wieder mit Wasser zu befüllen und so einige Fische zu retten. Zeugen, die etwas von der Tat mitbekommen haben, sollen sich bei der Polizei in Hohenlockstedt melden. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 08:30 Uhr

Heide: Winterwelt mit erstem langen Donnerstag

Der größte Weihnachtsmarkt an der Westküste in Heide hat am Donnerstag erstmals bis 23 Uhr geöffnet. Der Donnerstag ist traditionell der beliebteste Tag der Winterwelt. Die Veranstalter des Heider Stadtmarketings hätten den Markt und das Rahmenprogramm in diesem Jahr noch Familien freundlicher gestaltet, sagte der Stadtmanager Michael Schittek. Dies sei nur durch die Unterstützung des Fördervereins, der Schausteller und das Wirtschafts-und Gewerbevereins möglich, so Schittek weiter. Am Samstagabend findet ab 18 Uhr das erste Konzert auf der Winterwelt, mit dem bekannten Gospelchor "Crossline" statt. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.11.2022 | 10:00 Uhr