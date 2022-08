Stand: 08.08.2022 09:46 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Wacken Open Air: Veranstalter und Polizei zufrieden

Am vergangenen Wochenende fand das größte Heavy-Metal-Festival der Welt statt. Nach der zweijährigen corona-bedingten Zwangspause zog Festival-Mitbegründer Thomas Jensen ein positives Fazit: "Wir haben Bands gesehen, wir haben Fans gesehen. Wir haben unser ganzes Team mal wieder in Action gesehen. Und wenn ich dann auf die Louder-Stage zulaufe und 'We Are The Road' läuft, und alles funktioniert. Da habe ich gedacht: Jetzt läuft's." Zeitgleich zum Ende des Open Airs begann der Vorverkauf der Tickets für 2023 - und die Tickets waren in fünf Stunden ausverkauft. Auch die Polizei zog ein positives Resümee und meldete beim diesjährigen Festival einen Rückgang der Einsätze von 60 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 08:30 Uhr

Seenotrettung am Freitag vor Helgoland

Zwei Männer waren am Freitag mit einem Schlauchboot vor der Nachbarinsel Düne gekentert. Das teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger heute mit. Ein Tochterboot des auf Helgoland stationierten Seenotrettungskreuzers war nach sechs Minuten am Unfallort und die Besatzung konnte die beiden Männer noch gerade so aus dem Wasser retten. Sie saßen auf dem Rumpf des nahezu untergegangenen Schlauchbootes. Bei den herrschenden nordwestlichen Winden und rund einem Meter Seegang sei die Gefahr groß gewesen, dass sie nördlich der Düne auf die offene See abtreiben, sagte ein Sprecher. Die beiden Männer, Mitte 20, hatten lediglich eine leichte Unterkühlung. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 08:30 Uhr

Schwerer Motorradunfall in Beldorf

Am Sonnabendnachmittag wurde ein Motorradfahrer nahe Beldorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde schwer verletzt worden. Das bestätigte die Polizeipressestelle. Ein Oldtimerfahrer hatte demnach beim Abbiegen von der Bundesstraße den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen und war mit ihm kollidiert. Der Motorradfahrer war daraufhin mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Heide gekommen. Der Oldtimerfahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus nach Itzehoe. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 08:30 Uhr

