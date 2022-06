Stand: 20.06.2022 08:54 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen / Steinburg / Südliches Nordfriesland

Bilanz nach Christopher Street Day in Heide

Der Christopher Street Day in Heide ist nach Angaben der Veranstalter am Wochenende ein großer Erfolg gewesen. Dort waren mehrere hundert Menschen unterwegs, um für Akzeptanz und die Rechte Homosexueller und diverser Menschen zu werben. Insgesamt waren etwa 450 Personen am Sonnabend bei der Demonstration dabei. Der Lesben- und Schwulenverband Schleswig-Holstein fordert weiterhin mehr Rechte für Homosexuelle, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen.

Neue Besuchsregeln im Klinikum Itzehoe

Ab heute gilt für Besucher im Klinikum Itzehoe wieder die 3G-Regelung: geimpft, genesen oder getestet. Damit reagiert das Klinikum auf die steigende Zahl von Neuinfektionen. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss einen tagesaktuellen negativen Corona-Test von einer offiziellen Test-Stelle vorweisen. Zugelassen ist weiterhin ein Besucher pro Patient für eine Stunde pro Tag während der Besuchszeiten. Neu ist: Der Besucher darf von einem Kind oder Jugendlichen bis zum Alter von 16 Jahren begleitet werden. Ab zwölf Jahren gilt dabei ebenfalls die 3G-Regel.

Wacken-Open-Air kämpft mit Absagen von Bands

Der Fachkräftemangel in der Veranstaltungsbranche wirkt sich inzwischen auch auf das Wacken-Open-Air in diesem Jahr aus. Ein Sprecher des Festivals teilte auf deren Internetseite mit, dass drei Bands absagen mussten. Zur Begründung hieß es, die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beträfen nun auch das Festival. Viele Kräfte seien während Corona in andere Branchen abgewandert, einige Firmen und Selbstständige hätten Insolvenz angemeldet.

