Sendedatum: 26.05.2013 18:05 Uhr Die Kommunalwahl in Radio und Fernsehen

Am 26. Mai wählen die Schleswig-Holsteiner ihre Vertretungen in Gemeinden und Kreisen. In mehreren Sondersendungen berichteten NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin am Wahlsonntag aktuell und ausführlich über die Kommunalwahl.

NDR 1 Welle Nord mit sechsstündiger Sondersendung

NDR 1 Welle Nord berichtet am 26. Mai in einer sechsstündigen Sondersendung von 18.05 bis 24 Uhr umfassend über die Kommunalwahl. Neben den Ergebnissen gibt es Interviews mit Siegern und Verlierern. Ab 19.45 Uhr schalten die Moderatoren Reinhard Mucker und Stefan Böhnke zweimal pro Stunde in die Studios Flensburg, Heide, Lübeck, Norderstedt und Kiel. Die Reporterinnen und Reporter melden sich direkt aus den Kreis- und Rathäusern und berichten über die Stimmung bei Kandidaten und Parteien. In Live-Reportagen geben sie außerdem ein Stimmungsbild von den Wahlpartys und liefern erste Einschätzungen auf die Ergebnisse.

Schleswig-Holstein Magazin Extra: Ergebnisse, Analysen und Interviews

"Die Minuten vor der Entscheidung" - im NDR Fernsehen informiert das Schleswig-Holstein Magazin vor der Schließung der Wahllokale von 17.55 bis 18 Uhr über die Kommunalwahl. Ab 19.30 Uhr - live aus dem Kieler Landeshaus - berichten die Reporterinnen und Reporter direkt aus den Kreis- und Rathäusern über den Landestrend und die ersten Ergebnisse.

Nach der Tagesschau um 20 Uhr wird das NDR Fernsehen aus Anlass der Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein auseinander geschaltet: Von 20.15 bis 20.45 Uhr bietet ein Schleswig-Holstein Magazin Extra Ergebnisse, Analysen und Interviews mit Politikern sowie Live-Reportagen aus allen Kreisen und kreisfreien Städten. Diese halbstündige Sendung ist in Schleswig-Holstein über Satellit und DVB-T sowie über digitales und analoges Kabel zu empfangen. Wer nicht in Schleswig-Holstein wohnt, sieht in dieser Zeit das reguläre Programm des NDR Fernsehens: "Landpartie - Nordseeküste: von der Elbmündung bis Eiderstedt" mit Heike Götz.

Für alle Zuschauer in Norddeutschland zeigt das NDR Fernsehen zwei Sondersendungen über die schleswig-holsteinischen Kommunalwahlen: um 21.45 Uhr und um 23.45 Uhr. In den jeweils 30-minütigen Sendungen "Kommunalwahl in Schleswig-Holstein" geht es darum, wie die Wahlen zu Kreistagen und Gemeindevertretungen ausgegangen sind.

Der Tag nach der Wahl

Wo gibt es Katerstimmung, wo noch Partyrausch? NDR 1 Welle Nord analysiert im Guten Morgen Schleswig-Holstein einen Tag nach der Wahl die Ergebnisse. In den subregionalen Nachrichten blicken die fünf Studios auf den Wahlabend zurück und geben ein Stimmungsbild aus den Kreisen. Im NDR Fernsehen gibt es ein Schleswig-Holstein Magazin Extra von 10 bis 10.30 Uhr - live aus dem NDR Studio im Landeshaus in Kiel mit Berichten über Besonderheiten des Wahlergebnisses.

Dieses Thema im Programm: Zur Sache | 26.05.2013 | 18:05 Uhr