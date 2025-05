Stand: 07.05.2025 14:54 Uhr 10.000 Euro für Erhalt des Schwimmbads Ellerbek gespendet

Die Gemeinde Rellingen (Kreis Pinneberg) hat der Stiftung "Schwimmen für alle im Lehrschwimmbecken Ellerbek" 10.000 Euro gespendet. Am Mittwochmittag hat Rellingens Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) im Schwimmbad Ellerbek dem Stiftungsgründer Heinz-Martin Timm den Scheck übergeben.

Stiftungsgründer Timm will das Geld anlegen und von den Zinsen in Zukunft Reperaturen am Schwimmbecken bezahlen. So solle die Gemeinde Ellerbek entlastet werden, sagt Timm. Er hat die Stiftung im April 2024 gegründet und bis zum Ende des Jahres mehr als 100.000 Euro Spenden gesammelt, unter anderem durch ein Wett-Tauchen. In dem Lehrschimmbecken lernen seit mehr 50 Jahren die Kinder der Grundschulen aus Ellerbek, Bönningstedt, Tangstedt, Hasloh und Rellingen schwimmen. Jede Woche wird das Bad im Schnitt von etwa 1.000 Kindern und Erwachsenen genutzt.

