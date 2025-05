Stand: 07.05.2025 17:26 Uhr Feuer nach mutmaßlicher Brandstiftung in Lübecker Schule

In der Grund- und Gemeinschaftsschule Tremser Teich in Lübeck ist laut Polizei am Mittwochvormittag ein Feuer im ersten Obergeschoss gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, lief schon die Evakuierung. Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte mussten das Gebäude verlassen, weil Rauch aus der Jungentoilette kam. Nach Angaben der Rettungsleitstelle kokelte dort ein Klopapierspender vor sich hin. Dieser konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Allerdings warnt die Feuerwehr, dass solche Streiche auch böse ausgehen könnten. Jetzt wird gegen Unbekannt ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck