Tuten und Glasen zum Start der Kieler Woche Stand: 18.06.2022 06:00 Uhr Weiße Segel, viel Musik und Millionen Menschen in Feierlaune: Heute Abend beginnt die Kieler Woche mit einem großen Programm an Land und auf dem Wasser - und mit guten Traditionen.

Nach zwei abgespeckten Varianten während der Corona-Pandemie erwartet die Stadt wieder ein Millionenpublikum. Am und im Rathaus sind die letzten Vorbereitungen für den offiziellen Startschuss beendet. Vizekanzler Robert Habeck eröffnet Nordeuropas größtes Volksfest heute Abend auf dem Rathausplatz. Per Schiffshorn wird er vor Tausenden Zuschauern das maritime "Leinen los"-Signal "lang-kurz-kurz-lang" ertönen lassen. Das sogenannte Glasen der Eröffnungszeremonie - drei Doppelschläge und ein Einzelschlag einer Schiffsglocke - übernimmt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Wir übertragen die Eröffnung heute Abend ab 19.30 Uhr auf ndr.de/sh, in der NDR SH App und hier auf der Seite live im Videostream.

Kultur, Sport und Schiffe

Bis zum 26. Juni gibt es rund Hunderte Veranstaltungen - unter anderem aus den Bereichen Musik, Sport, Kultur oder Kleinkunst. An den Regatten der olympischen und internationalen Klassen wollen 4.000 Segler teilnehmen. Den Startschuss für die Segelregatten gibt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer bereits um 13 Uhr in der Sailing Arena im Olympiazentrum Schilksee. Neben den Seglern gibt es viele große Schiffe zu bestaunen. Schon seit Freitag liegen zahlreiche Marineschiffe aus verschiedenen Ländern im Kieler Tirpitzhafen. Bei der Windjammerparade am kommenden Sonnabend (25. Juni) sind rund 100 Groß- und Traditionssegler zu sehen. Erstmals seit 2015 wird die Parade wieder vom deutschen Segelschulschiff "Gorch Fock" angeführt.

NDR Programm: Viel los auf der Bühne am Rathaus

Neben den Attraktionen zu Wasser bietet die Kieler Woche ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm an Land. NDR Schleswig-Holstein, N-JOY und NDR 2 holen viele Stars auf die Bühne am Rathaus - und sorgen für einen echten Konzertmarathon. Das Bühnenprogramm von NDR 1 Welle Nord und dem Schleswig-Holstein Magazin bietet an drei Abenden auf dem Rathausmarkt Live-Acts unter freien Himmel - unter anderem mit Joris und Peter Widereck (Dienstag, 21. Juni ab 19.30 Uhr), Tribute-Band RePolice und JOE (Sonntag, 19. Juni ab 19.15 Uhr) und Tiffany (Sonnabend, 25. Juni ab 20.10 Uhr). Der Eröffnungsabend gestern Abend gehörte NDR 2 und N-JOY, die gemeinsam ein kleines Festival präsentierten. Dazu gehörten: Namika, Malik Harris, Ray Dalton und Glockenbach mit Special Guest Clock Chlock.

Spielen erwünscht: "Geheimnisvolle Vogelwelt"

Das Highlight für alle Kinder ist natürlich die bunte Spiellinie auf der Krusenkoppel. Hier warten auf rund 57.000 Quadratmetern Mitmach-Angebote unter freiem Himmel. Unter dem Motto "Geheimnisvolle Vogelwelt" dreht sich dieses Jahr alles um eine farbenfrohe Vogelwelt. Alle Altersgruppen haben die Möglichkeit, sich eine eigene Fantasiewelt zu schaffen. Dabei können sich die Kleinen wie immer auch als Handwerker versuchen. Bretter, Schrauben, Tackernadeln, Bettlaken, Tischdecken und Farben - alles liegt bereit.

