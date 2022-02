Von Gastronomie bis Sport: Freude über Lockerungen ist groß Stand: 15.02.2022 19:05 Uhr Die Reaktionen auf die angekündigten Corona-Lockerungen sind fast branchenübergreifend positiv. Vom Landessportverband bis hin zum Hotel- und Gaststättenverband herrscht Erleichterung über die absehbaren, zurückgewonnenen Freiheiten.

Der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Schleswig-Holstein, Stefan Scholtis, hat erstmals wieder von einem guten Tag gesprochen. Er freue sich, dass ab dem 3. März wieder 3G und nicht mehr 2G-Plus im Gastgewerbe gilt. Besonders wichtig sei auch der Wegfall der Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene schon ab kommenden Sonnabend. Hochzeiten oder runde Geburtstage feiere niemand mit zehn Personen, so Scholtis. Er betonte aber auch: Wichtig sei, dass die Lockerungen bleiben.

Auch der Landessportverband freut sich vor allem über das baldige Ende von 2G-Plus. Die Kontrollen des Geimpft- oder Genesenen-Status habe vor allem die Ehrenamtlichen mürbe gemacht. Auch dass Wettkämpfe nun bald wieder mit unbeschränkter Teilnehmerzahl stattfinden können, sei wichtig für die Kinder, sagte Thomas Niggemann, Geschäftsführer des Landessportverbandes.

Gute Perspektive für Unternehmen und Wirtschaft

Lob für die geplanten Lockerungen kommt auch vom Unternehmensverband Nord (UV Nord) und der IHK: Beide sprachen von einer guten Perspektive für die Unternehmen, Betriebe und somit auch für die Wirtschaft im Land. "Der nunmehr angekündigte Weg des Landes zeigt eine echte Perspektive für Wirtschaft und Gesellschaft", sagte UV Nord-Präsident Philipp Murmann. Dies sei ein maßvoller und vertretbarer Befreiungsschlag, der Zuversicht stifte und zu einem wirtschaftlichen Aufschwung führen werde.

Und auch die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft zeigte sich zufrieden. Nach aktuellen Erkenntnissen scheint der Zeitplan zu passen und man freue sich, wenn die Vorhersagen stimmen und nach den Osterferien die Masken an Schulen nicht mehr erforderlich sind, so die Gewerkschaft.

SPD kritisiert schleswig-holsteinische "Extratouren"

SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli hat den Lockerungskurs der Landesregierung kritisiert und mahnt zur Vorsicht: "Daniel Günther hat in der Vergangenheit häufig zu früh Lockerungen eingeläutet, um sie dann doch wieder zurücknehmen zu müssen", sagte Midyatli am Dienstag. Günther sollte sich lieber damit beschäftigen, die "Unionsländerfürsten" und die Bundestagsfraktion wieder einzufangen, statt einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz wieder eigene Lockerungen zu verkünden, so Midyatli weiter.

Kritik kommt auch von SSW-Fraktionschef Lars Harms: "Ein logisch nachvollziehbarer Drei-Stufen-Plan hätte für uns so ausgesehen: Ab dem Wochenende überall nur noch 3G. Dann nur noch Maskenpflicht und am Ende fallen dann auch die Masken." Aus seiner Sicht sei der Corona-Stufenplan der Landesregierung zu kompliziert. Was Jamaika auf den Tisch gelegt habe, sei nicht der Ausstieg aus den Corona-Einschränkungen, sondern der Einstieg in weitere Wochen unnötig komplexer und auch widersprüchlicher Regelungen, so Harms weiter.

Wegfall der Kontaktbeschränkungen

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Dienstag angekündigt, dass bereits ab Sonnabend (19.2.) die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene fallen werden. Das gilt auch für Veranstaltungen in Lokalen und Restaurants. Lediglich bei Treffen, an denen auch ungeimpfte Personen teilnehmen, gilt dann eine Höchstgrenze von 25 Personen.

Weitere Lockerungsstufe ab dem 3. März

Den nächsten Schritt in Richtung Normalität soll Schleswig-Holstein laut Günther ab dem 3. März machen. Dann läuft auch die aktuelle Corona-Verordnung aus. Geplant ist dann das Ende der bestehenden 2G- und 2G-Plus-Regeln in der Beherbergung, Gastronomie, beim Sport, in Freizeit und Kultur, bei körpernahen Dienstleistungen und in der außerschulischen Bildung. Stattdessen soll wieder flächendeckend 3G gelten, sodass zum Beispiel auch Ungeimpfte wieder im Restaurant essen gehen können, wenn sie sich vorher testen. Lediglich bei Großveranstaltungen (2G) und bei der Wiedereröffnung von Clubs und Diskotheken (2G+) sollen ab dem 3. März dann noch strengere Regeln gelten. In einem dritten Schritt sollen ab dem 20. März dann auch die 3G-Regeln fallen und damit quasi überall wieder Normalität einkehren.

