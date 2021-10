Studie im Einzelhandel: Starke Umsatzeinbußen durch Corona Stand: 19.10.2021 17:57 Uhr Der Einzelhandel in Schleswig-Holstein hat zum Teil erheblich unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten. Das geht aus einer Studie der Commmerzbank hervor, die das Bankhaus in Kiel vorgestellt hat.

Etwa die Hälfte der Einzelhändler in Schleswig-Holstein hat im Zuge der Corona-Krise starke Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Für 17 Prozent waren oder sind die Folgen der Krise existenzbedrohend. "Der wiederholte Lockdown und der damit verbundene Kundenverlust haben die Einzelhändler in Schleswig-Holstein vor große Probleme gestellt", berichtet Dirk Grow, Leiter Unternehmerkunden von der Commerzbank Kiel. Dennoch schaut die überwiegende Mehrheit (78 Prozent) der befragten Einzelhändler trotz aller Herausforderungen optimistisch in die Zukunft.

Dies geht aus der achten Unternehmerkunden-Studie im Auftrag der Commerzbank hervor. Für diese wurden bundesweit 3.500 Einzelhandelsunternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos befragt, davon 100 in Schleswig-Holstein.

Mit Eigenkapital Umsatzeinbußen ausgleichen

Laut der Studie mussten etwa 50 Prozent der befragten Unternehmen zur Überbrückung auf Eigenkapital zurückgreifen, um Umsatzeinbußen auszugleichen. Rund 40 Prozent der Einzelhändler nutzten außerdem Kurzarbeit, um die Krise zu überbrücken. Bei der Hälfte aller Unternehmen (49 Prozent) waren keine Personalmaßnahmen notwendig.

Einkaufsverhalten verändert sich

Laut Studie hat sich während der Pandemie auch das Kaufverhalten verändert. Zwar kaufen viele Kunden lieber über das Internet ein, aber andererseits beobachtete jeder vierte Einzelhändler einen steigenden Bedarf an persönlicher Beratung. Trotzdem befürchten mehr als 60 Prozent der befragten Unternehmer, dass die Innenstädte in den kommenden fünf Jahren veröden, weil immer mehr Geschäfte wegen ausbleibender Kundschaft schließen müssen. Die Einzelhändler in Schleswig-Holstein wünschen sich zur Belebung der Innenstädte mehr Parkplätze, Radwege und auch Grünflächen.

