Sperrstunde und weniger Kontakte - SH verschärft Corona-Regeln Stand: 27.10.2020 14:34 Uhr Kontakte werden stark eingeschränkt: Wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Lage hat Ministerpräsident Günther verschärfte Regeln angekündigt, die vom Wochenende an für die kommenden drei Wochen gelten sollen.

Auch wenn Schleswig-Holstein im bundesweiten Vergleich gut dasteht: Die Landesregierung verschärft die Corona-Maßnahmen, und zwar schon vom Wochenende an. Wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) heute Mittag sagte, soll für drei Wochen landesweit jenes Regelwerk gelten, das grundsätzlich für Inzidenzwerte über 50 vorgesehen ist - unabhängig von Entwicklungen in einzelnen Kreisen. Die Lage sei dramatisch, so Günther. Oberstes Ziel müsse es nun sein, das wirtschaftliche und soziale Leben am Laufen zu halten, so Günther. Deshalb ist es nach seinen Worten notwendig, jetzt zu handeln und Kontakte weiter zu beschränken. Er nannte die Zahl von zehn Menschen, egal an welchem Ort. Die entsprechende Verordnung soll am Freitag veröffentlicht werden.

Schutzmaßnahmen für die 50er-Marke

Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung überall dort zu tragen, wo Menschen länger oder dichter zusammen kommen - zum Beispiel auf belebten Plätzen oder in Einkaufsstraßen

Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum auf maximal 10 Personen - auch im Amateursport.

Generelles Verbot des Außerhausverkaufes von Alkohol zwischen 23 und 6 Uhr (Gaststätten, Tankstellen, Supermärkte)

Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr

Begrenzungen von Veranstaltungen wie privaten Feiern im öffentlichen und im privaten Raum auf maximal 10 Teilnehmende

Begrenzung von Veranstaltungen wie Märkten auf maximal 100 Teilnehmende außen und innen

Sonderregelung für Schulen

Außerdem sollen den Plänen zufolge auch Fünftklässler in den kommenden drei Wochen weiter einen Mund-Nasen-Schutz im Unterricht tragen. Ursprünglich war das nur für die zwei Wochen nach den Herbstferien vorgesehen. Grundschüler dagegen müssen demnach eine Maske erst tragen, wenn der Inzidenzwert in der Region die Zahl 50 überschreitet. Günther nannte das als die wahrscheinlich einzige Ausnahme zur generellen Anwendung der 50er-Inzidenz-Regeln. Gleichzeitig sprach sich der Ministerpräsident dagegen aus, die Gastronomie komplett zu schließen: "Es gibt viele Gastronomen, die tolle Hygienekonzepte haben und auch darauf achten, diese einzuhalten." Er wolle kein Berufsverbot für einen ganzen Berufszweig, nur weil Einzelne sich nicht an die Regeln halten, betonte Günther.

"Damit wir uns auf Weihnachten freuen können"

Die verschärften Maßnahmen gelten laut Ministerpräsident unabhängig von den Beschlüssen, die morgen bei einer Konferenz der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) getroffen werden könnten. "Noch haben wir es in der Hand", sagte Günther. "Jeder sollte bei den Einschränkungen immer daran denken, dass wir das machen, damit wir uns auf Weihnachten freuen können."

Merkel: Niemand darf ausgegrenzt werden

Mit Blick auf das Treffen mit den Ministerpräsidenten mahnte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute: "Wir sehen bei den steigenden Zahlen, dass wenn wir das, was wir wissen über das Virus, nicht einhalten, dass wir dann wieder in Situationen kommen, die ausgesprochen schwierig sind." Zugleich sprach sie sich dagegen aus, im Zuge des Infektionsschutzes Kranke, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen. "Die Einschränkungen dienten und dienen dem Schutz der Gesellschaft, aber auch dem Schutz besonders gefährdeter Gruppen", sagte Merkel. Es brauche ein Schutzkonzept, "das nicht zu einer Separation von Gesellschaftsteilen führt".

Scholz: Maßnahmen zielgerichtet, zeitlich befristet und fokussiert

Neben Merkel haben sich heute auch mehrere Minister besorgt über die aktuelle Corona-Lage geäußert. Vize-Kanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach von einer besorgniserregenden Entwicklung, Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht davon aus, dass es bereits Ende dieser Woche 20.000 Neuinfektionen täglich geben wird. Beide forderten zusätzliche Maßnahmen, um in der Pandemie verstärkt gegenzusteuern. "Die zusätzlichen Maßnahmen sollten zielgerichtet, zeitlich befristet und fokussiert sein", erklärte Scholz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.10.2020 | 14:00 Uhr