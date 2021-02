Schnupfenplan: Schärfere Corona-Regeln für Kitas und Schulen Stand: 16.02.2021 08:43 Uhr Gesundheits- und Bildungsministerium haben ihren "Schnupfenplan" angepasst - ein Wegweiser für den Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen in Schulen und Kitas.

In dem Plan sind als mögliche Corona-Symptome nun auch Kopfschmerzen sowie Magen-Darm-Beschwerden aufgelistet. Auch wenn der "Schnupfenplan" nur als Empfehlung bezeichnet wird, wenden ihn viele Einrichtungen und Schulen an und erklären ihn für verbindlich.

Wann Kinder zu Hause bleiben müssen

Hat ein Kind eines dieser Symptome, darf es Schule oder Kita laut dem "Schnupfenplan" nicht betreten:

erhöhte Temperatur/Fieber ab 37,5 Grad

Husten

Halsschmerzen

Verlust des Geruchssinns

Verlust des Geschmackssinns

Kopfschmerzen

Magen-Darm-Beschwerden.

Kind muss vor Rückkehr zwei Tage symptomfrei sein

Außerdem wurden die Bedingungen für die Rückkehr in Kita und Schule verschärft: Dafür muss das Kind mindestens 48 Stunden symptomfrei und in einem guten Allgemeinzustand sein. Zuvor war eine 24-stündige Beobachtungszeit vorgesehen. Ein weiteres Krankheitszeichen darf in dieser Zeit nicht hinzugekommen sein. Außerdem sollte bei Bedarf Kontakt mit dem Kinderarzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (116 117) aufgenommen werden. Bei einem einfachen Schnupfen darf das Kind Kita oder Schule weiterhin besuchen.

