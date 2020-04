Sendedatum: 08.04.2020 17:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Prien: Details für Prüfungen stehen fest

Seit Ende März steht fest: Trotz Corona-Krise sollen die Abschlussprüfungen an den Schulen stattfinden. Jetzt hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) die Details bekanntgegeben. Demnach beginnen in Schleswig-Holstein am 21. April die ersten Abiturprüfungen. Ab dem 11. Mai sollen dann die Schüler an den Gemeinschaftsschulen ihre Prüfungen zum ersten allgemeinbildenden Schulabschluss oder zum mittleren Schulabschluss ablegen.

So werden die Prüfungen durchgeführt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 08.04.2020 17:00 Uhr Autor/in: Stefan Böhnke Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat heute bekanntgegeben, wann und unter welchen Bedingungen die Abschlussprüfungen an den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen im Land stattfinden sollen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mindestabstände und Desinfektion sind gewährleistet

Die Ministerin warb um Verständnis, dass die Prüfungen in diesem Jahr nicht so ablaufen können wie in der Vergangenheit. Um die Sicherheit von Schülern und Lehrern in der Corona-Zeit zu gewährleisten, wurden umfangreiche Handlungsempfehlungen für die Schulen beschlossen. So soll beim Betreten des Gebäudes Desinfektionsmittel benutzt werden. Im Prüfungsraum soll ein Mindestabstand von zwei Metern gewährleistet werden. Wenn nötig sollen auch mehrere Räume genutzt werden. Die Räume sollen zuvor desinfiziert werden und die Prüfungsaufgaben werden mit Handschuhen ausgeteilt. Gefährdete Schüler sollen ihre Prüfungen in einem gesonderten Raum schreiben können. Erkrankte Schüler bekommen den Planungen zufolge Ausweichtermine angeboten. Vor und nach der jeweiligen Prüfung werde alles getan, um eine Gruppenbildung von Schülern zu vermeiden, so Prien.

Prien: "Sicherheit und Gesundheit gehen vor"

Es gehe darum, für die Schüler in dieser Situation die bestmöglichen Prüfungsbedingungen sicherzustellen. Dabei würden Sicherheit und Gesundheit vorgehen. Die heute beschlossenen Handlungsempfehlungen gehen auf den Expertenrat des Robert-Koch-Instituts zurück. Vor zwei Wochen war die Schleswig-holsteinische Ministerin mit ihrem Alleingang bei der Kultusministerkonferenz gescheitert, die Abiturprüfungen in diesem Jahr wegen der Corona Pandemie abzusagen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2020 | 17:00 Uhr