Kieler Krisenforscher: Menschen verlieren Geduld

Vieles ist bereits in der Corona-Krise gelockert worden, einiges ist für die nächsten Wochen angekündigt, andere Bereiche bleiben noch völlig unberührt. Der Direktor des Krisenforschungsinstitutes Kiel, Frank Roselieb, hat nun davor gewarnt, zu lange mit konkreten Lockerungszusagen zu warten. Je länger die Maßnahmen andauerten, desto schwieriger werde es auch, sie juristisch zu rechtfertigen. Schon jetzt hätten verschiedene Gerichte die Ministerpräsidenten in Deutschland in ihre Schranken gewiesen, sagte er NDR Schleswig-Holstein.

Krisenforscher: Nicht zu lange warten mit Lockerungen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 07.05.2020 07:00 Uhr Autor/in: Cassandra Arden Die Kritik an den anhaltenden Einschränkungen in der Corona-Krise wird lauter. Das Krisenforschungsinstitut Kiel warnt davor, zu lange mit konkreten Lockerungszusagen zu warten.







Roselieb: Günther sollte Leine lockern

Der Tenor muss laut Roselieb sein: Nicht die Bürger müssen dem Staat erklären, warum sie wieder raus wollen, sondern der Staat muss dem Bürger erklären, warum er drinbleiben muss. Im Laufe des Monats werden vermutlich viele die Geduld verlieren, mutmaßte der Institutsleiter. Wenn Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sich also Ärger mit den Bürgern und den Gerichten vom Hals halten wolle, dann sei er gut beraten, die Leine zu lockern, sagte er im NDR Interview.

Kritik an Kontaktbeschränkungen

Roselieb kritisierte außerdem die Verlängerung der Kontaktbeschränkung bis Juni - auch wenn es hier einige Lockerungen geben soll. Zukünftig dürfen sich laut Landesregierung auchmehrere Personen in der Öffentlichkeit treffen, wenn sie zwei Hausständen angehören. Davon könnte auch die Gastronomie profitieren.

