Stand: 04.09.2020 08:34 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

IfW: Wirtschaft könnte sich schnell erholen

Eine Krise beginnt immer mit einem Wendepunkt. Danach folgt der Absturz. Das letzte Mal gab es das vor etwa zwölf Jahren bei der Finanzkrise. Das Jahr 2020 ist nun wieder ein Krisenjahr. Doch wie wird der künftige Verlauf sein? Geht es wieder bergauf oder folgt noch ein weiterer Absturz? Stefan Kooths vom Institut für Weltwirtschaft gibt sich ein halbes Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie optimistisch. Er erwartet keinen erneuten Rückschlag wie im Frühjahr. "Dafür spricht derzeit nichts. Und zwar insbesondere deshalb, weil wir jetzt gerade in den westlichen Ländern gelernt haben, viel besser mit dem Virus zurechtzukommen als noch im Frühjahr."

Institut für Weltwirtschaft mit neuer Finanzstudie Schleswig-Holstein Magazin - 03.09.2020 19:30 Uhr Im Gegensatz zu anderen Krisen könnte sich die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie schneller erholen. Aus dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel kommen gute Nachrichten.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

IHK: Wirtschaft in SH weniger konjunkturanfällig

Der aktuelle Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer für Schleswig-Holstein zeigt, dass es erste positive Signale gibt. Die IHK hatte Unternehmen nach ihrer Situation befragt. "Die schleswig-holsteinische Wirtschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie mittelständisch geprägt ist", sagt Martin Kruse von der IHK dem NDR Schleswig-Holstein. Dadurch sei sie weniger konjunkturanfällig. "Das gilt sogar für solche Krisen wie die aktuelle. Deswegen haben wir die Hoffnung, dass sie nicht ganz so betroffen ist wie im Bundesdurchschnitt."

Die Ökonomen in Kiel gehen also von einem Aufschwung der Wirtschaft aus. Dass dieser Aufstieg so schnell gehen wird wie der Abstieg, ist allerdings unwahrscheinlich.

Weitere Informationen Wann werden die Corona-Schulden zurückgezahlt? Der Finanzausschuss des Landtages hat mit Experten über die Corona-Finanzpolitik gesprochen. Fazit: Die Krisen-Hilfen sind richtig - aber das Land muss irgendwann die Schulden tilgen. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 03.09.2020 | 19:30 Uhr