Flensburg besteht weiterhin auf PCR-Test Stand: 04.02.2022 18:15 Uhr Die Stadt Flensburg will weiterhin auf einen PCR-Test als offiziellen Nachweis einer Covid-19-Infektion bestehen. Laut Landesverordnung würde ein positiver Antigenschnelltest zur Bestätigung eines positiven Selbsttests ausreichen.

Seit Donnerstag gilt in Schleswig-Holstein eigentlich: Bei einem positiven Selbsttest reicht ein Antigenschnelltest, um diesen zu bestätigen und eine Quarantäne-Bescheinigung zu erhalten, solange die Betroffenen nicht in sensiblen Berufen arbeiten. Das Land hatte damit auf die begrenzten PCR-Testkapazitäten reagiert. Da will die Stadt Flensburg aber nicht mitmachen. "Für Flensburg bedeutet das jetzt Folgendes: Ein Fall ist ein Fall, wenn er PCR-nachgewiesen ist", sagte Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange.

AUDIO: Flensburg: PCR-Tests weiter Pflicht (1 Min) Flensburg: PCR-Tests weiter Pflicht (1 Min)

Nur Fälle mit positivem PCR-Test gehen in Statistik ein

Die Übermittlung von PCR-Testergebnissen sei ein eingespieltes Verfahren, heißt es aus der Flensburger Stadtverwaltung. Die aktuell etwa 200 positiven Fälle pro Tag könne das Gesundheitsamt gerade so bewältigen. Doch wenn jetzt abfotografierte Schnelltests oder manch unleserliches Fax auf den Tisch kommen, sei das nicht mehr zu schaffen. Deshalb die klare Ansage von Oberbürgermeisterin Lange: "Das bedeutet, dass Menschen, die ein positives Schnelltestergebnis haben, nach wie vor bitte zum PCR-Test gehen. Und das ist uns deshalb wichtig gewesen, weil gerade in diesen Tagen durch den neuen Quarantäneerlass eben anderslautende Informationen in der Öffentlichkeit stehen."

Nur mit PCR-Bestätigung werden laut Stadtverwaltung Fälle in die Statistik eingehen. Das Gesundheitsministerium teilte mit, es gehe trotzdem davon aus, dass Flensburg auch auf Grundlage von Antigenschnelltests entsprechende Bescheide ausstellen werde.

Weitere Informationen Corona in SH: Fragen und Antworten zu den neuen Quarantäne-Regeln Quarantäne - ja oder nein? Welche Ausnahmen gelten für Kontaktpersonen? Kann ich verkürzen? Ein Überblick für Schleswig-Holstein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.02.2022 | 18:00 Uhr