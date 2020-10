Dänemark macht dicht: Keine Sonderregelung mehr für SH Stand: 29.10.2020 17:12 Uhr Menschen aus Deutschland dürfen bereits seit einer Woche ohne triftigen Grund nicht mehr in Dänemark einreisen. Das gilt ab Sonnabend nun auch für Schleswig-Holsteiner.

Wie erwartet haben die dänischen Behörden am Donnerstagnachmittag nun auch ihre Einreisebestimmungen für Schleswig-Holstein verschärft. Wie das dänische Außenministerium mitteilte, dürfen Schleswig-Holsteiner nur noch mit triftigem Grund oder nach Vorlage eines negativen Coronatests einreisen. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. Grenzpendler, die in Dänemark arbeiten, sind von der Regelung ausgenommen. Die neuen Einreisebestimmungen gelten ab Sonnabend.

Schleswig-Holstein gilt als "Quarantäneland"

Das nördlichste Bundesland gilt auch als "Quarantäneland". Das heißt: Die dänische Regierung rät ihrer Bevölkerung davon ab nach Schleswig-Holstein zu reisen, wenn es nicht gerade dringend notwendig ist. Dänemark hatte Deutschland bereits vergangene Woche zum Corona-Risikogebiet erklärt. Weil Schleswig-Holstein zu diesem Zeitpunkt jedoch unter dem zweiwöchigen Inzidenzwert von 30 lag, war das Bundesland bislang noch von Einreisebeschränkungen ausgenommen.

Schwelle von 16.000 überschritten

Grund für die Maßnahmen sind die steigenden Infektionszahlen in Deutschland und jetzt auch in Schleswig-Holstein. Die tägliche Zahl der Corona-Neuinfektionen lag deutschlandweit laut Robert Koch-Institut am Donnerstag bei 16.774. In Schleswig-Holstein wurden am Donnerstag 280 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Die Grenzen nach Dänemark waren zuletzt im März für mehrere Wochen dicht. In Dänemark wird ein Land dann zum Quarantäneland erklärt, wenn im Durchschnitt über zwei Wochen hinweg mehr als 30 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner registriert worden sind.

