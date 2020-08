Stand: 16.08.2020 17:11 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Demo gegen Corona-Auflagen in Kiel

In Kiel haben am Sonntag nach Angaben der Polizei mehr als 600 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Land demonstriert. Die Veranstalter selbst sprachen von bis zu 1.000 Demonstranten. Auf der Reventlouwiese an der Kiellinie beklagten sie die Verhältnismäßigkeit. Sie verlangen ein Ende von Mund-Nasen-Schutz und weiteren Corona-Maßnahmen.

Kiel: Hunderte demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen Schleswig-Holstein Magazin - 16.08.2020 19:30 Uhr Auf der Reventlouwiese an der Kiellinie haben am Sonntag Hunderte gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Reporter Carsten Janz war vor Ort.







Gegner bezweifeln Existenz der Pandemie

Bei der Demonstration waren deutlich mehr Menschen, als der Veranstalter vorher geplant hatte. Als Redner mit dabei war auch der deutschlandweit bekannte Corona-Kritiker Bodo Schiffmann. Organisiert wurde die Versammlung auch aus dem Umfeld der Initiative "Querdenken", die auch in Berlin und Hamburg Demos veranstalteten. Außerdem auf der Bühne: Der ehemalige Speedway-Weltmeister Egon Müller, der die Corona-Maßnahmen der Regierung, wie zum Beispiel die Atemschutzmaske, kritisierte.

Die Maßnahmen-Gegner bezweifeln die Existenz der Pandemie und vermuten, dass die Regierung diese nutzt, um dauerhafte freiheitsbeschränkende Maßnahmen durchzusetzen. Wörtlich war die Rede von "Fakepandemie" und "Faketoten". Die Polizei musste vor Beginn der Veranstaltung zahlreiche Gegendemonstranten des Platzes verweisen.

