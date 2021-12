Ja, das ist möglich. Allerdings wurden viele, vor allem kleinere Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein abgesagt. Für jene, die stattfinden, gilt je nach Hygienekonzept des Veranstalters 2G oder 3G. Vor allem für große Weihnachtsmärkte, bei denen mehr als 1.000 Menschen gleichzeitig anwesend sind, können die Behörden auch außerhalb geschlossener Räume 2G anordnen. Bei Weihnachtsmärkten, die drinnen stattfinden, gilt generell 2G. Außerdem empfiehlt die Landesverordnung, mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen zu halten. Wenn das nicht möglich ist, sollte eine Maske getragen werden.

Glühwein darf in diesem Jahr getrunken werden. Während es im vergangenen Jahr noch verboten war, auf Weihnachtsmärkten Alkohol auszuschenken und zu trinken, ist es in diesem Jahr erlaubt.

Solange sich in geschlossenen Räumen nur Geimpfte treffen, gibt es keinerlei Einschränkungen. Sobald aber eine Person (14 Jahre und älter) dabei ist, die nicht geimpft oder genesen ist, dürfen nur Mitglieder zweier Haushalte zusammenkommen. In diesem Fall gilt zusätzlich: Aus einem dieser beiden Haushalte können höchstens zwei Erwachsene und deren minderjährige Kinder dabei sein, während für den anderen Haushalt keine Obergrenze greift. Ausnahmen: Dies gilt nicht für Personen, die aus medizinischen Gründen ungeimpft sind. Menschen mit Schwerbehindertenausweis dürfen von Begleitpersonen unterstützt werden. Paare, die nicht zusammen wohnen, gelten als ein gemeinsamer Haushalt.

Ja, die sind erlaubt. In den Innenbereichen der Pflegeheime muss aber eine Maske getragen werden. Außerdem müssen sich alle Besucher vor dem Betreten eines Heimes testen lassen, auch geimpfte und genesene. Dafür stellen die Betreiber Testmöglichkeiten vor Ort bereit, und zwar an mindestens drei Tagen pro Woche und jeweils für mindestens drei Stunden. Zu den Regeln gehört auch: Besucher, die die Innenräume der Einrichtung betreten, müssen am Eingang ihre Kontaktdaten hinterlassen und bestätigen, dass sie die Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen während ihres Besuchs einhalten.

Das ist nach den geltenden Kontaktregeln möglich. Laut Landesverordnung werden private Treffen innerhalb geschlossener Räume jedoch eingeschränkt, sobald mindestens eine Person (14 Jahre oder älter) anwesend ist, die nicht geimpft oder genesen ist. In diesem Fall gilt zusätzlich: Aus einem dieser beiden Haushalte können höchstens zwei Erwachsene und deren minderjährige Kinder dabei sein, während für den anderen Haushalt keine Obergrenze greift. Es gibt Ausnahmen: Dazu gehören Personen, die aus medizinischen Gründen ungeimpft sind. Menschen mit Schwerbehindertenausweis dürfen von Begleitpersonen unterstützt werden. Paare, die nicht zusammen wohnen, gelten als gemeinsamer Haushalt.

Ja, die finden statt - aber mit Auflagen. In einigen Gemeinden müssen die Plätze für den Gottesdienst vorab reserviert werden. In geschlossenen Räumen darf höchstens die Hälfte der Sitzplätze besetzt werden. Sitzplätze in unmittelbarer Nähe (vorne, hinten, daneben) zu einem Teilnehmer dürfen nicht oder nur mit einer nahestehenden Person besetzt werden. Es besteht auch am Platz eine Maskenpflicht. Das gilt ebenso für den Gemeindegesang in geschlossenen Räumen - es sei denn, es ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu Teilnehmern vorhanden, die keine Familien- oder Haushaltsangehörigen oder andere nahestehende Personen sind.

Die genannten Einschränkungen gelten nicht, wenn der Veranstalter die Umsetzung von 3G gewährleistet. Das bedeutet, es gibt dann keine Sitzplatzbeschränkungen, der Mindestabstand muss nicht eingehalten und eine Maske muss auch nicht getragen werden, wenn ausschließlich folgende Personen teilnehmen:

Personen, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind

Kinder bis zur Einschulung

Minderjährige, die in der Schule getestet werden und ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorlegen können

Personen, die aus medizinischen Gründen ungeimpft sind und dies durch ein ärztliches Attest belegen. Eine generelle Begrenzung der Teilnehmerzahl gibt es für Gottesdienste und andere rituelle Veranstaltungen nicht.

Ja, auch in Pensionen oder Ferienwohnungen - wenn sie geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sind. Denn nach der aktuellen Landesverordnung gilt in allen Beherbergungsbetrieben die 2G-Plus-Regel. Das heißt, es muss neben dem Nachweis über den Status geimpft oder genesen auch ein Antigen-Schnelltest (höchstens 24 Stunden alt) oder ein PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) vorgelegt werden. Ausgenommen sind die Menschen, deren Booster (Auffrischungsimpfung) mindestens 14 Tage her ist, genauso wie Kinder bis zur Einschulung und minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Auch Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft sind, können mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines negativen Tests Übernachtungsgast sein.

Übrigens: Schulkinder müssen in den Ferien neben der Schulbescheinigung einen höchstens 72 Stunden alten negativen Test vorlegen, der in einem Testzentrum, einer Apotheke oder vom Arzt durchgeführt wurde. Alternativ reicht allerdings auch ein zu Hause durchgeführter Selbsttest. Notwendig ist dabei, dass eine oder ein Sorgeberechtigter bestätigt, dass das Kind den Selbsttest durchgeführt hat. Diese Selbstauskunft ist mit einem Datum zu versehen. Sie hat dann, wie in der Schule, eine Geltungsdauer von 72 Stunden.

Während es zu Weihnachten im vergangenen Jahr verboten war, im öffentlichen Raum alkoholische Getränke auszuschenken und zu trinken, ist das in diesem Jahr erlaubt. Geschieht es an der frischen Luft, gibt es keine Einschränkungen (bis auf die Empfehlung eine Maske zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann).

Das ist in diesem Jahr möglich, wenn Sie geimpft oder genesen sind, denn in den Innenräumen von Gaststätten gilt 2G. Ausgenommen sind Kinder bis zur Einschulung und minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Die Corona-Testbescheinigungen aus der Schule müssen auf Verlangen vorgezeigt werden (zusätzlich müssen Schüler in den Weihnachtsferien ein maximal 72 Stunden altes negatives Testergebnis oder eine Selbstauskunft über einen Test vorlegen). Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, kommen mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines negativen Tests rein.



Im Innenbereich von Restaurants gilt eine Maskenpflicht, sobald man vom Platz aufsteht.