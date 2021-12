Corona: Strengere Quarantäne-Regeln bei Omikron-Fällen Stand: 21.12.2021 16:25 Uhr Mehrere Kreise haben angekündigt, die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und den sogenannten Absonderungserlass des Landes umzusetzen. Bedeutet: Kontaktpersonen von Menschen, die sich mit Omikron infiziert haben, müssen in jedem Fall zwei Wochen in Quarantäne.

Unter anderem die Kreise Pinneberg, Segeberg, Schleswig-Flensburg, Herzogtum-Lauenburg, Nordfriesland und Ostholstein ordnen künftig für Kontaktpersonen von Omikron-Verdachtsfällen strengere Quarantäne-Regeln an. Das teilten die Kreise am Dienstag auf NDR-Anfrage mit. Anders als etwa bei Infektionen mit der Delta-Variante müssen bei Omikron Kontaktpersonen in jedem Fall in Quarantäne - auch dann, wenn sie geimpft oder genesen sind. Das geht auf den sogenannten Absonderungserlass des Landes von Ende November zurück. Darin steht, dass auch geimpfte und genesene Kontaktpersonen bei bestimmten Virusvarianten in Quarantäne müssen, weil es sein könne, dass die Impfung oder die Genesung dann nur einen eingeschränkten Schutz bieten. Die Quarantäne lässt sich auch nicht mit einem negativen Test verkürzen. Wer sich nicht daran hält, muss im schlimmsten Fall mit einer Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen.

Mehr Arbeit für Gesundheitsämter

Für die Gesundheitsämter bedeuten die neuen Omikron-Regelungen zusätzliche Arbeit. Eine Sprecherin des Kreises Pinneberg sagte, die Gesundheitsämter müssten jetzt deutlich mehr Einzelgespräche führen. Sie fragen etwa noch detaillierter ab, mit wem ein Omikron-Infizierter zuletzt Kontakt hatte. Delta-Infizierte konnten hingegen über ein Internetformular des Kreises ihre Kontakte selbst angeben, was dem Gesundheitsamt viel Arbeit ersparte. Auch die Kreise Ostholstein, Nordfriesland und Herzogtum-Lauenburg befürchten, Omikron werde zu einer noch stärkeren Belastung der Gesundheitsämter führen.

Omikron-Verdachtsfälle auch an Schulen und in Kitas

Aktuell gibt es in Schleswig-Holstein laut Landesmeldestelle 59 Omikron-Verdachtsfälle. Fast die Hälfte davon entfällt auf den Kreis Pinneberg, wie eine Sprecherin sagte. Hinzu kommen unter anderem Schulen und Kitas im Kreis Segeberg. Dort müssen jetzt nach Angaben des Kreises mehr als 100 Kontaktpersonen in Quarantäne. Drei Kitas und zwei Gymnasien sind betroffen, und zwar in Norderstedt, Kaltenkirchen und Ellerau. Der Kreis hatte die Proben der Infizierten in einem Labor sequenzieren, also genauer untersuchen lassen. Dabei kam heraus: Es handelt sich sehr wahrscheinlich um die Omikron-Variante.

