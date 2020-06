Stand: 02.06.2020 13:30 Uhr - NDR 1 Welle Nord

App soll Ansturm auf Strände in SH begrenzen

Schönstes Wetter, ein langes Pfingstwochenende und die Erlaubnis, wieder zu Tagesausflügen an Schleswig-Holsteins Strände aufzubrechen: diese Kombination hat an den vergangenen Tagen viele Menschen in die Badeorte gelockt. Für Haffkrug und Scharbeutz (Kreis Ostholstein) an der Ostsee waren es zu viele Besucher. Die Behörden reagierten und sperrten kurzfristig einige Zufahrtsstraßen, damit an den Stränden die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden konnten.

Die Gemeinde Scharbeutz entwickelt eine App, die die Einhaltung der Corona-Abstandsregeln an den Stränden erleichtern soll. Die App soll alle Küstenorte in der Lübecker Bucht abdecken.







App soll freie und ausgebuchte Strände zeigen

Der Landrat von Ostholstein, Reinhard Sager, hält es für sinnvoll, in Zukunft mit Reservierungen zu arbeiten. Seinen Angaben zufolge entwickelt die Gemeinde Scharbeutz gerade eine spezielle App. Damit soll dann jeder Besucher einen Platz am Strand reservieren können. Wenn alle Plätze weg sind, müssen sich die Gäste einen anderen Platz an der Ostseeküste aussuchen.

Straßensperren auch in Zukunft möglich

Die App soll alle Küstenorte in der Lübecker Bucht abdecken. Nach Angaben der Bürgermeisterin von Scharbeutz, Bettina Schäfer, könnte sie schon zu den Sommerferien einsatzbereit sein. Die Bürgermeisterin kündigte außerdem an, auch künftig Straßen zu sperren, wenn es zu voll im Ort wird. Am Nachmittag treffen sich die ostholsteinischen Bürgermeister mit Landrad Reinhard Sager, um das vergangene Wochenende auszuwerten und über weitere Maßnahmen zu beraten.

